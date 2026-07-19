Çorum'da akraba kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Çorum'un Kale Mahallesi'nde akrabalar arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Karın bölgesinden bıçaklanan bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.