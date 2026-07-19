Bursa İnegöl'de kontrolden çıkan motosiklet trafik levhasına çarptı: 34 yaşındaki sürücünün durumu ciddiyetini koruyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan motosiklet refüje çıkarak trafik levhasına çarptı. Ağır yaralanan 34 yaşındaki sürücü Fatih K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi ağır yaralandı. Bursa-Ankara Karayolu'nda seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak trafik levhasına çarptı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu'nun İnegöl girişinde meydana geldi. Fatih K. (34) idaresindeki 16 KIV 15 plakalı motosiklet, Bursa yönünde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak savruldu. Refüje çıkan motosiklet, trafik levhasına çarparak durabildi.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatih K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Motosikletin kontrolden çıkmasına neden olan olayın kesin sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.