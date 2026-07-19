Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatih K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Motosikletin kontrolden çıkmasına neden olan olayın kesin sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.