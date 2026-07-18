Takma dişsiz yediği et az daha canından ediyordu: Yemek borusundan 4 santimetrelik kemik çıkarıldı!
İstanbul'da yaşayan 63 yaşındaki adam, takma dişleri olmadan et yerken farkında olmadan kemik yuttu. Yutma güçlüğü şikayetiyle başvurduğu hastanede yemek borusundan 4 santimetrelik kemik operasyonla çıkarıldı. Prof. Dr. Hasan Bektaş, kemiğin daha uzun süre kalması halinde yemek borusunu delerek ölümcül mediastinite yol açabileceği uyarısında bulundu.
İstanbul'da yaşayan 63 yaşındaki bir kişi, takma dişleri ağzında olmadan et yerken farkında olmadan kemik yuttu. Yutma güçlüğü şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın yemek borusunda yaklaşık 4 santimetre uzunluğunda kemik tespit edildi. Operasyonla çıkarılan kemiğin uzun süre içeride kalması halinde ölümcül sonuçlara yol açabileceği belirtildi.
Prof. Dr. Hasan Bektaş'ın verdiği bilgiye göre hasta, boğazına bir şey takıldığı hissine rağmen bir gece bekledikten sonra hastaneye başvurdu. Yapılan endoskopide kemiğin yemek borusunun üst darlığında yan şekilde sıkıştığı görüldü.
KEMİK ENDOSKOPİYLE ÇIKARILAMAYINCA AMELİYATA ALINDI
İlk endoskopik girişimlerde kemik ne çıkarılabildi ne de ilerletilebildi. Bunun üzerine hasta ameliyata alındı. Operasyon sırasında yemek borusundaki kemik başarıyla çıkarıldı. Çıkarılan kemiğin yaklaşık 4x3 santimetre boyutlarında olduğu açıklandı. Hasta tedavisinin ardından taburcu edildi.