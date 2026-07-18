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Takma dişsiz yediği et az daha canından ediyordu: Yemek borusundan 4 santimetrelik kemik çıkarıldı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Takma dişsiz yediği et az daha canından ediyordu: Yemek borusundan 4 santimetrelik kemik çıkarıldı!

İstanbul'da yaşayan 63 yaşındaki adam, takma dişleri olmadan et yerken farkında olmadan kemik yuttu. Yutma güçlüğü şikayetiyle başvurduğu hastanede yemek borusundan 4 santimetrelik kemik operasyonla çıkarıldı. Prof. Dr. Hasan Bektaş, kemiğin daha uzun süre kalması halinde yemek borusunu delerek ölümcül mediastinite yol açabileceği uyarısında bulundu.

İstanbul'da yaşayan 63 yaşındaki bir kişi, takma dişleri ağzında olmadan et yerken farkında olmadan kemik yuttu. Yutma güçlüğü şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın yemek borusunda yaklaşık 4 santimetre uzunluğunda kemik tespit edildi. Operasyonla çıkarılan kemiğin uzun süre içeride kalması halinde ölümcül sonuçlara yol açabileceği belirtildi.

Takma dişsiz yediği et az daha canından ediyordu: Yemek borusundan 4 santimetrelik kemik çıkarıldı! - 1

Prof. Dr. Hasan Bektaş'ın verdiği bilgiye göre hasta, boğazına bir şey takıldığı hissine rağmen bir gece bekledikten sonra hastaneye başvurdu. Yapılan endoskopide kemiğin yemek borusunun üst darlığında yan şekilde sıkıştığı görüldü.

Takma dişsiz yediği et az daha canından ediyordu: Yemek borusundan 4 santimetrelik kemik çıkarıldı! - 2

KEMİK ENDOSKOPİYLE ÇIKARILAMAYINCA AMELİYATA ALINDI

İlk endoskopik girişimlerde kemik ne çıkarılabildi ne de ilerletilebildi. Bunun üzerine hasta ameliyata alındı. Operasyon sırasında yemek borusundaki kemik başarıyla çıkarıldı. Çıkarılan kemiğin yaklaşık 4x3 santimetre boyutlarında olduğu açıklandı. Hasta tedavisinin ardından taburcu edildi.

Takma dişsiz yediği et az daha canından ediyordu: Yemek borusundan 4 santimetrelik kemik çıkarıldı! - 3

"O ANLIK DİŞLER YOKMUŞ, 1 GECE BEKLEMİŞ"

Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Bektaş, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"63 yaşında erkek hasta, bir gün önce kemikleri ayıklanmış, yumuşak eti yemeye kalkışmış. Hastanın dişleri takma, o anlık dişler yokmuş, boğazında takılma hissedince 1 gece beklemiş."

UZMAN UYARDI: YEMEK BORUSUNU DELİP ÖLÜME GÖTÜREBİLİR

Prof. Dr. Bektaş, yemek borusuna saplanan kemiklerin zamanında çıkarılmaması halinde ciddi komplikasyonlar gelişebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Daha uzun süre kalırsa kemik yemek borusunu delip mediastinit yapar. Çok tehlikelidir, kısa sürede hastayı ölüme götürür. Hastamız şanslı, kemiğin kenarları bıçak gibi keskin değil ve delmemişti."

Takma dişsiz yediği et az daha canından ediyordu: Yemek borusundan 4 santimetrelik kemik çıkarıldı! - 4

UZMANDAN ET TÜKETİRKEN ÖNEMLİ UYARILAR

Prof. Dr. Bektaş, özellikle takma diş kullanan kişilerin et ve benzeri gıdaları küçük lokmalar halinde ve iyice çiğneyerek tüketmesi gerektiğini vurguladı. Boğazda takılma hissi oluşması durumunda ise zaman kaybetmeden endoskopi imkanı bulunan bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını önerdi.

Takma dişsiz yediği et az daha canından ediyordu: Yemek borusundan 4 santimetrelik kemik çıkarıldı! - 5

YEMEK BORUSUNDA KEMİK VAKASI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Yemek borusuna kemik kaçarsa ne yapılmalı?

Yutma güçlüğü, boğaza takılma hissi veya ağrı gelişmesi halinde beklemeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Gecikme ciddi komplikasyon riskini artırabilir.

Takma diş kullanımı bu riski artırır mı?

Takma diş kullanan kişiler, yiyecekleri yeterince hissedemeyebileceği için kemik veya yabancı cisim yutma riskiyle daha fazla karşılaşabilir.

Mediastinit nedir?

Mediastinit, göğüs boşluğunun orta bölümünde gelişen ciddi bir enfeksiyondur. Yemek borusunun delinmesi sonrası gelişebilir ve acil tedavi gerektirir.

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