Prof. Dr. Hasan Bektaş'ın verdiği bilgiye göre hasta, boğazına bir şey takıldığı hissine rağmen bir gece bekledikten sonra hastaneye başvurdu. Yapılan endoskopide kemiğin yemek borusunun üst darlığında yan şekilde sıkıştığı görüldü.