Takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'nin Bekilli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası can aldı. Kontrolden çıkarak takla atan motosikletin sürücüsü 27 yaşındaki kepçe operatörü Halil Yıldız, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Genç sürücünün acı haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.