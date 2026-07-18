Takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Denizli'nin Bekilli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası can aldı. Kontrolden çıkarak takla atan motosikletin sürücüsü 27 yaşındaki kepçe operatörü Halil Yıldız, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Genç sürücünün acı haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Bekilli-Çal kara yolunda meydana geldi. Kepçe operatörü olan Halil Yıldız'ın kontrolünü kaybettiği 20 ANG 051 plakalı motosiklet takla attı.
Yıldız yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldıran Halil Yıldız, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.