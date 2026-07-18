Şarampole devrilen traktör can aldı: 1 ölü

Bingöl'de tekeri patlayan traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 37 yaşındaki sürücü N.B. hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Kartal köyü Sancak yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekeri patlayan N.B. (37) idaresindeki traktör şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.