Mersin'de korkutan yangın! Alevler tamirhaneyi sardı
Giriş Tarihi:
Mersin'in Mut ilçesinde bir otomobil lastiği tamirhanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler çevre iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınırken, tamirhanede büyük çapta maddi hasar oluştu.
Pınarbaşı Mahallesi'ndeki otomobil lastiği tamiri yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.