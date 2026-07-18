Mersin'de korkutan yangın! Alevler tamirhaneyi sardı

Mersin'in Mut ilçesinde bir otomobil lastiği tamirhanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler çevre iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınırken, tamirhanede büyük çapta maddi hasar oluştu.