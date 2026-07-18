"Dur" ihtarına kaçış! Polise direndi, biber gazıyla etkisiz hale getirildi

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan alkollü sürücü Y.O., yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Polis ekiplerine direnmeye devam eden şüpheli, biber gazıyla etkisiz hale getirilirken alkolmetreyi de reddedince hastaneye götürüldü.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Durumundan şüphelenilen 26 AOT 969 plakalı otomobili durdurmak isteyen polis ekipleri, sürücünün "dur" ihtarına uymaması üzerine peşine düştü.

KAÇIŞ UZUN SÜRMEDİ

Kısa süren takibin ardından yakalanan 24 yaşındaki Y.O., aracından indikten sonra da polis ekiplerine direnmeye devam etti. Şüpheliyi kontrol altına almak için çok sayıda polis olay yerine sevk edildi.

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Direncini sürdüren sürücü, polis ekiplerinin biber gazı kullanmasının ardından etkisiz hale getirildi. Kelepçelenen Y.O., ekip otosuna bindirilerek işlemleri için götürüldü.

ALKOLMETREYİ REDDETTİ

Yapılan ilk kontrollerde alkollü olduğu değerlendirilen Y.O., alkolmetreyle ölçüm yapılmasını kabul etmedi. Bunun üzerine sağlık kontrolü ve alkol tespiti için hastaneye sevk edilen sürücüyle ilgili soruşturma başlatıldı.