Adana'da şoke eden olay: Çarşaf giyerek kurşun yağdırdı

Adana'da kimliğini gizlemek için çarşaf giyerek bir iş yerini tabancayla kurşunlayan 18 yaşındaki Boran Tağ yakalandı. Emniyette "Husumetimiz vardı, korkutmak amacıyla yaptım" diyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.