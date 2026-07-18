Camı kırdı, kaçamadı! Esnaf şüpheliyi kıskıvrak yakaladı

Eskişehir'de bir binanın camını kıran şüpheli, çevredeki esnafın anında müdahalesiyle kaçamadan yakalandı. Olay sırasında yaralanan şüpheli sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de bir binanın camını kırarak paniğe neden olan şüpheli, çevre esnafının hızlı müdahalesi sayesinde kaçma fırsatı bulamadı. Vatandaşların dikkati ve kararlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi.

KAÇMAYA FIRSAT BULAMADI

Olay, Ömerağa Mahallesi Sakarya-2 Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, cadde üzerindeki binanın camını kırdı. Gürültüyü duyan ve olayı fark eden çevredeki esnaf, şüpheliye anında müdahale ederek olay yerinde yakaladı.

YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

Esnafın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Camı kırarken çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri, olayın nedenine ve şüphelinin kimliğine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.