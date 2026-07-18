Balıkesir'de geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı tesiste çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın paniğe neden olurken, itfaiye ve orman ekipleri alevlerin çevreye sıçramaması için seferber oldu.