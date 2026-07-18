Balıkesir'de geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı tesiste çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın paniğe neden olurken, itfaiye ve orman ekipleri alevlerin çevreye sıçramaması için seferber oldu.
Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Hıdırköy Mahallesi'nde geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.
ALEVLERE ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ
Yangına Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 6 itfaiye aracı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'ndan kepçe ile Bandırma Belediyesi'ne ait su tankeriyle müdahale edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.