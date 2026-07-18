Akıllı saat ve kulaklıklardan bizi mi dinliyorlar?

Gelişen teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken, her an yanımızda taşıdığımız akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar görünmeyen tehditleri de beraberinde getiriyor. Veri gizliliği ve mahremiyetin büyük bir risk altında olduğunu belirten bilişim uzmanları, bu cihazların birer dijital casusa dönüşebileceği konusunda uyardı.

Hayatımızın merkezinde yer alan kablosuz aksesuarlar, sundukları konforun yanı sıra kullanıcılar için ciddi riskler barındırıyor. AKILLI SAAT VE KULAKLIKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE! Günlük hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen bu cihazların güvenlik zafiyeti oluşturup oluşturmadığı sorusu kafaları karıştırırken, uzmanlar kablosuz akıllı saat ve kulaklıkların ciddi birer veri güvenliği riski taşıdığının altını çizdi.

BLUETOOTH KULAKLIKLARIMIZ BİZİ DİNLİYOR MU? Konuya dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, cihazların çalışma mantığına ve olası tehlikelere dikkat çekti. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Bluetooth kulaklıklar, sizin yaptığınız konuşmaları ve ortam seslerini dinleyebilir" uyarısında bulunarak mahremiyetin nasıl ihlal edilebileceğini gözler önüne serdi.

ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE Tehdidin sadece dinlenmeyle sınırlı kalmadığını, özellikle çocuklar için akıllı saatlerin büyük bir tehlike arz ettiğini belirten Kırık, bu cihazlar üzerinden çocukların anlık konumlarının ve nerede olduğunun kolayca takip edilebildiğini vurguladı. Akıllı saatlerdeki güvenlik açıkları nedeniyle çocukların kötü niyetli kişilerin, özellikle pedofili suçlularının hedefi hâline gelebileceği belirtiliyor