Adana'da can pazarı! Otomobil narenciye bahçesine uçtu: Kaza anı kamerada

Fotoğraf (DHA)

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü V.E. ile aynı araçta bulunan aile bireyleri R.E., Z.İ.E. ve E.E.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.