Karadeniz’de yağış, güneyde kavurucu sıcak! Uzman uyardı: O günden sonra daha da artacak
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, hafta sonundan itibaren sıcaklıkların birçok bölgede yükseleceğini, Ege ve Trakya’da 40 dereceye yaklaşacağını söyledi. Karadeniz’de yağış, kuzey kıyılarında kuvvetli poyraz ve rip akıntısı riski beklenirken, çarşamba gününden sonra sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşeceğini açıkladı. İşte bölge bölge hava durumu detayları...
Türkiye'de sıcaklıklar hafta sonundan itibaren artacak. Ege, Akdeniz, Trakya ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 40 dereceye yaklaşırken, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel yağışlar görülecek. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayında hava durumu değerlendirmelerini aktardı. Sıcaklıkların salı günü en yüksek seviyeye çıkacağını, çarşambadan sonra ise düşeceğini belirtti.
SICAKLIKLAR AKDENİZ KUŞAĞINA KAYDI
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Avrupa'da etkili olan yüksek sıcaklıkların Akdeniz kuşağına doğru kaydığını belirterek, "Geçtiğimiz haftalarda Fransa, İspanya, Portekiz ve Almanya'ya kadar uzanan yüksek sıcaklıklar artık Akdeniz'e kaymış durumda. İtalya çok sıcak. Türkiye'nin özellikle güney kesimlerinde de sıcaklık değerleri oldukça yükseldi" ifadelerini kullandı.
Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla'da sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşmaya başladığını aktaran Adil Tek, sıcaklık değerlerinin hafta sonundan itibaren yükselmeye devam edeceğini belirtti. "İzmir'de önümüzdeki hafta 40 dereceye yaklaşan değerleri görmeye başlayacağız" dedi.
Adil Tek, Trakya'da da sıcaklıkların yükseleceğini belirterek, "Trakya'da da yine 38-39 derecelere çıkan sıcaklık değerleri önümüzdeki hafta 40 dereceyi buluyor ki 40 dereceleri daha çok Güneydoğu Anadolu'da görmüştük. Güneydoğu Anadolu zaten her zaman olduğu gibi bu hafta da o yüksek sıcaklıkları görüyor." dedi.
Adil Tek, "Akdeniz'de Antalya ve Adana da sıcaklığın yüksek olduğu illerimiz arasında yer alıyor" sözleriyle sıcak havanın etkili olacağı bölgeleri aktardı.
KARADENİZ'DE YAĞIŞ, KUZEY KIYILARINDA RIP AKINTISI RİSKİ
Türkiye'nin güney kesimlerinde sıcaklıklar yükselirken kuzey bölgelerinde yağış devam ediyor. Karadeniz'de, özellikle Batı Karadeniz'de yağışların görüleceğini aktaran Tek, Marmara'nın doğusu ve Trakya'da da yağış ihtimali bulunduğunu ifade etti.
Yağışların daha çok öğleden sonraki saatlerde etkili olacağının altını çizerek, "Samsun ile Trabzon arasında deniz üzerinde yağış bulunuyor. Öğleden sonra Doğu Karadeniz'de, ilerleyen saatlerde Batı Karadeniz'de ve Trakya'da Edirne civarında hafif yağmur görülecek" dedi.
Kuzey kıyılarında hafta sonu poyrazın etkili olacağını belirten Adil Tek, rip akıntısı riskine dikkat çekti. Açıklamasında "Karadeniz kıyılarında rüzgarın hızı zaman zaman saatte 30 kilometreye kadar çıkacak. Bu rüzgar, çeken akıntı olarak bilinen rip akıntılarını oluşturabilir. Hafta sonu kuzey kıyılarında denize girecek kişilerin dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Adil Tek, Trakya'daki yağışların kuvvetli olmayacağını belirterek, "Edirne ile Kırklareli arasında öğleden sonra zayıf bir yağış geçişi ihtimali var. Karadeniz'deki yağışlar da ağırlıklı olarak öğleden sonra görülecek" dedi.
Güneyde ise yüksek sıcaklıkların etkili olacağını vurguladı. Kuzey Ege ile Marmara'nın güneyinde poyrazın zaman zaman kuvvetleneceğini ve rüzgar hızının saatte 40 kilometreye kadar çıkacağını söyledi.