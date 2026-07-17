CANLI YAYIN

Karadeniz’de yağış, güneyde kavurucu sıcak! Uzman uyardı: O günden sonra daha da artacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Karadeniz’de yağış, güneyde kavurucu sıcak! Uzman uyardı: O günden sonra daha da artacak

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, hafta sonundan itibaren sıcaklıkların birçok bölgede yükseleceğini, Ege ve Trakya’da 40 dereceye yaklaşacağını söyledi. Karadeniz’de yağış, kuzey kıyılarında kuvvetli poyraz ve rip akıntısı riski beklenirken, çarşamba gününden sonra sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşeceğini açıkladı. İşte bölge bölge hava durumu detayları...

Türkiye'de sıcaklıklar hafta sonundan itibaren artacak. Ege, Akdeniz, Trakya ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 40 dereceye yaklaşırken, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel yağışlar görülecek. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayında hava durumu değerlendirmelerini aktardı. Sıcaklıkların salı günü en yüksek seviyeye çıkacağını, çarşambadan sonra ise düşeceğini belirtti.

Avrupa’da etkili olan sıcak hava, Akdeniz kuşağına yönelirken Türkiye’nin güney ve batı kesimlerinde sıcaklıklar yükseldi. (Foto: A Haber)Avrupa’da etkili olan sıcak hava, Akdeniz kuşağına yönelirken Türkiye’nin güney ve batı kesimlerinde sıcaklıklar yükseldi. (Foto: A Haber)

SICAKLIKLAR AKDENİZ KUŞAĞINA KAYDI

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Avrupa'da etkili olan yüksek sıcaklıkların Akdeniz kuşağına doğru kaydığını belirterek, "Geçtiğimiz haftalarda Fransa, İspanya, Portekiz ve Almanya'ya kadar uzanan yüksek sıcaklıklar artık Akdeniz'e kaymış durumda. İtalya çok sıcak. Türkiye'nin özellikle güney kesimlerinde de sıcaklık değerleri oldukça yükseldi" ifadelerini kullandı.

SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ AŞACAK!

Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla'da sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşmaya başladığını aktaran Adil Tek, sıcaklık değerlerinin hafta sonundan itibaren yükselmeye devam edeceğini belirtti. "İzmir'de önümüzdeki hafta 40 dereceye yaklaşan değerleri görmeye başlayacağız" dedi.

Adil Tek, Trakya'da da sıcaklıkların yükseleceğini belirterek, "Trakya'da da yine 38-39 derecelere çıkan sıcaklık değerleri önümüzdeki hafta 40 dereceyi buluyor ki 40 dereceleri daha çok Güneydoğu Anadolu'da görmüştük. Güneydoğu Anadolu zaten her zaman olduğu gibi bu hafta da o yüksek sıcaklıkları görüyor." dedi.

Adil Tek, "Akdeniz'de Antalya ve Adana da sıcaklığın yüksek olduğu illerimiz arasında yer alıyor" sözleriyle sıcak havanın etkili olacağı bölgeleri aktardı.

Karadeniz’de yerel yağışlar beklenirken kuzey kıyılarında kuvvetli poyraz nedeniyle rip akıntısı riski oluşacak. (Foto: A Haber)Karadeniz’de yerel yağışlar beklenirken kuzey kıyılarında kuvvetli poyraz nedeniyle rip akıntısı riski oluşacak. (Foto: A Haber)

KARADENİZ'DE YAĞIŞ, KUZEY KIYILARINDA RIP AKINTISI RİSKİ

Türkiye'nin güney kesimlerinde sıcaklıklar yükselirken kuzey bölgelerinde yağış devam ediyor. Karadeniz'de, özellikle Batı Karadeniz'de yağışların görüleceğini aktaran Tek, Marmara'nın doğusu ve Trakya'da da yağış ihtimali bulunduğunu ifade etti.

Yağışların daha çok öğleden sonraki saatlerde etkili olacağının altını çizerek, "Samsun ile Trabzon arasında deniz üzerinde yağış bulunuyor. Öğleden sonra Doğu Karadeniz'de, ilerleyen saatlerde Batı Karadeniz'de ve Trakya'da Edirne civarında hafif yağmur görülecek" dedi.

Kuzey kıyılarında hafta sonu poyrazın etkili olacağını belirten Adil Tek, rip akıntısı riskine dikkat çekti. Açıklamasında "Karadeniz kıyılarında rüzgarın hızı zaman zaman saatte 30 kilometreye kadar çıkacak. Bu rüzgar, çeken akıntı olarak bilinen rip akıntılarını oluşturabilir. Hafta sonu kuzey kıyılarında denize girecek kişilerin dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Adil Tek, Trakya'daki yağışların kuvvetli olmayacağını belirterek, "Edirne ile Kırklareli arasında öğleden sonra zayıf bir yağış geçişi ihtimali var. Karadeniz'deki yağışlar da ağırlıklı olarak öğleden sonra görülecek" dedi.

Güneyde ise yüksek sıcaklıkların etkili olacağını vurguladı. Kuzey Ege ile Marmara'nın güneyinde poyrazın zaman zaman kuvvetleneceğini ve rüzgar hızının saatte 40 kilometreye kadar çıkacağını söyledi.

İstanbul’da hafta sonu sıcaklık 33 dereceye yaklaşırken yakın vadede yağış beklenmiyor. (Foto: A Haber)İstanbul’da hafta sonu sıcaklık 33 dereceye yaklaşırken yakın vadede yağış beklenmiyor. (Foto: A Haber)

İSTANBUL'DA HAFTA SONU SICAKLIK 33 DERECEYE ÇIKACAK

Marmara Bölgesi'ndeki hava durumunu değerlendiren Adil Tek, "Edirne'de öğleden sonra hafif bir yağış geçişi görülecek. Bölge genelinde sıcaklıklar yükselmeye başladı. İstanbul'da sıcaklık bugün 32 dereceye kadar çıkacak, gece sıcaklığı ise 22 derece olacak" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Poyrazın İstanbul'da bir miktar serinlik sağlayacağını belirten uzman, "Ümraniye, Sancaktepe ve Avrupa Yakası'nda Eyüp gibi iç kesimlerde sıcaklıklar biraz daha yüksek olacak. İstanbul'da sıcaklıklar hafta sonu 32-33 derece seviyesinde seyredecek" şeklinde ifadelere yer verdi.

Sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren düşeceğini söyleyen Tek, "Çarşambadan sonra İstanbul'da yeniden 30 derecenin altını, 28-29 dereceleri görmeye başlayacağız. Yakın vadede İstanbul için yağış görünmüyor" dedi.

Ege Bölgesi’nde sıcaklıklar artacak, Aydın’da termometreler 41 dereceye kadar yükselecek. (Foto: A Haber)Ege Bölgesi’nde sıcaklıklar artacak, Aydın’da termometreler 41 dereceye kadar yükselecek. (Foto: A Haber)

EGE'DE TERMOMETRELER 41 DERECEYİ GÖRECEK

Ege Bölgesi'nde sıcaklıkların belirgin şekilde yükseleceğini belirten Adil Tek, Aydın'da sıcaklığın 41 dereceye kadar çıkacağını belirtti. İzmir'de bugün sıcaklıkların 37 derece ölçüldüğünü ancak önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artacağını vurguladı.

İç Ege'de gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın daha yüksek olduğunu söyleyen meteoroloji uzmanı, "İç kesimler zaten Ege'nin biraz daha karasal özelliklere sahip olduğu için gece-gündüz sıcaklıkları biraz daha farklı oluyor; geceleri biraz daha rahat." ifadelerini kullandı.

İzmir'de sıcaklıkların salı gününe kadar 39 derece seviyesinde seyredeceğini belirterek "Bugün kuzeyden esen rüzgâr İzmir'de etkili olacak" dedi.

Akdeniz’in doğusunda deniz suyu sıcaklığı 31 dereceye ulaşırken yüksek nem bölge genelinde etkili olacak. (Foto: A Haber)Akdeniz’in doğusunda deniz suyu sıcaklığı 31 dereceye ulaşırken yüksek nem bölge genelinde etkili olacak. (Foto: A Haber)

AKDENİZ'DE DENİZ SUYU SICAKLIĞI 31 DERECEYE ÇIKTI

Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının yükseldiğini belirten Adil Tek, "İskenderun Körfezi'nde, Mersin, Adana ve Hatay çevresinde deniz suyu sıcaklığı 31 dereceye kadar çıktı. Antalya'da da 30 dereceleri görüyor." ifadelerini kullandı. Yüksek deniz suyu sıcaklıklarının sonbahar döneminde meteorolojik riskleri artırabileceğini söyledi.

İl bazlı değerlendirmelerde bulunan meteoroloji uzmanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Antalya bugün 39 derecelere kadar çıkıyor. Diğer illerimizde de yine 35-38 derece; Adana 35, Kahramanmaraş 38 derece.

İç kesimler biraz daha bu sıcaklık değerlerinden 3-5 derece daha düşük durumda. Antalya bugün en yüksek sıcaklıklarda; yarın 37 derece. Kuzeyli esen hafif bir rüzgar var, o yüzden sıcaklıkları arttırıyor ama 32 dereceye indiği günlerde bu sefer Akdeniz'den esen nemli hava sıcaklığı düşürüyor; bu sefer de Antalya şıpır şıpır yani çok ıslak oluyor. Nem değerlerinin çok yükseldiğini söyleyebiliriz Akdeniz için."

Ankara’da yağış beklenmezken sıcaklık önümüzdeki günlerde 34 dereceye kadar çıkacak. (Foto: A Haber)Ankara’da yağış beklenmezken sıcaklık önümüzdeki günlerde 34 dereceye kadar çıkacak. (Foto: A Haber)

ANKARA'DA SICAKLIK 34 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK

Adil Tek, İç Anadolu'da gecelerin daha serin geçtiğini belirterek, "Gündüz sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıkıyor ancak bunlar bölge için normal yaz değerleri. Başkent Ankara bugün 31 ile 17 derece arasında. Çok yakın plan için zaten yağış gözükmüyor. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların 2-3 derece daha arttığını görüyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Karadeniz’de öğleden sonra görülecek yerel yağışlar önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek. (Foto: A Haber)Karadeniz’de öğleden sonra görülecek yerel yağışlar önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek. (Foto: A Haber)

KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Karadeniz Bölgesi'nde yağışların ağırlıklı olarak öğleden sonra görüleceğini belirten Adil Tek, "Karadeniz oldukça yağışlı. Yağışlar genellikle öğleden sonraki saatlerde etkili olacak" ifadelerini kullandı.

Adil Tek, yağışların bölge genelinde çok kuvvetli olmadığını belirterek, "Zaman zaman çok dar alanlarda kısa süreli konvektif yağışlar oluşabiliyor. Bu yağışlar yerel olarak sel ve su baskınına neden olabilir ancak genel görünümde çok kuvvetli bir yağış beklenmiyor" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Trabzon ve çevresinde yağışların önümüzdeki günlerde de süreceğini söyleyen uzman, "Karadeniz'de sıcaklıklar 30 dereceyi kolay kolay bulmuyor. Yağışla birlikte biraz nem de etkili. Gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki fark çok açık değil" sözleriyle hava durumu değerlendirmelerini aktardı.

Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar 41 dereceye ulaşacak ancak geçen yılki kadar güçlü bir sıcak hava dalgası beklenmiyor. (Foto: A Haber)Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar 41 dereceye ulaşacak ancak geçen yılki kadar güçlü bir sıcak hava dalgası beklenmiyor. (Foto: A Haber)

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SICAKLIK 41 DERECE

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 41 dereceye ulaşacağını belirten Adil Tek, sıcaklığın en yüksek olduğu yerler arasında bulunduğuna dikkat çekti. Geçen yıla göre daha iyi bir tablo olduğunu vurgulayan uzman, "Geçen sene 50 dereceler gördük Güneydoğu Anadolu'da." dedi.

Adil Tek, Türkiye genelinde olağanüstü bir sıcak hava dalgasının bulunmadığını vurgulayarak, "Bu bölgeler geçmiş yıllarda da sıcak olan yerlerdi. Ekstrem bir sıcak hava dalgası yok. Ölçülen sıcaklıklar yaz aylarında bu bölgelerde görülen değerler" şeklinde ifadelere yer verdi.

Şanlıurfa'da sıcaklıkların büyük değişiklik göstermeyeceğini belirterek, "Şanlıurfa'da sıcaklık önümüzdeki günlerde 39 ila 41 derece arasında devam edecek" dedi.

Doğu Anadolu’nun kuzeyindeki illerde öğleden sonra yerel yağışlar görülecek. (Foto: A Haber)Doğu Anadolu’nun kuzeyindeki illerde öğleden sonra yerel yağışlar görülecek. (Foto: A Haber)

DOĞU ANADOLU'NUN KUZEYİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların etkili olacağını belirten Adil Tek, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Erzincan çevresinde yağış görüleceğini ifade etti. Bölgenin güneyindeki illerde ise sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu'ya yaklaşacağını vurguladı.

Adil Tek, "Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeyine doğru sarktığını görüyoruz. Erzurum'da bugün, yarın ve pazar günü yağış var. Bunların tamamı öğleden sonra görülecek. Sabah ve gece saatlerinde yağış beklenmiyor" ifadelerini kullandı.

Sıcaklıkların bölgede birkaç derece yükseleceğini belirterek, "Önümüzdeki hafta çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar yeniden düşecek" sözleriyle değerlendirmelerde bulundu.

Hafta sonundan itibaren yükselecek sıcaklıklar salı günü en yüksek seviyesine ulaşacak. (Foto: A Haber)Hafta sonundan itibaren yükselecek sıcaklıklar salı günü en yüksek seviyesine ulaşacak. (Foto: A Haber)

SICAKLIKLAR SALI GÜNÜ PİK NOKTAYA ÇIKACAK

Adil Tek, sıcaklıkların hafta sonundan itibaren artacağını belirterek, "Sıcaklıklar yarından itibaren yükselmeye başlayacak ve salı günü pik noktaya çıkacak. Salı gününden sonra sıcaklık değerlerinde 3 ila 5 derecelik düşüş olacak" dedi.

İstanbul'daki sıcaklık düşüşünü örnek gösteren Adil Tek, "İstanbul'da 31-32 dereceye çıkan sıcaklıklar, kuzeyden gelecek daha serin havayla birlikte 28-29 dereceye inecek" sözleriyle aktardı.

Yağışlar meyve üretimini artırırken sonbaharda beklenen kuvvetli yağışlar sel ve su baskını riskini yükseltecek. (Foto: A Haber)Yağışlar meyve üretimini artırırken sonbaharda beklenen kuvvetli yağışlar sel ve su baskını riskini yükseltecek. (Foto: A Haber)

MEYVE REKOLTESİ ARTTI, SONBAHARDA SEL RİSKİ VAR

Meteoroloji uzmanı, yağışların tarımsal üretime olumlu yansıdığını belirtti. "Tarımsal açıdan baktığımızda meyve rekoltesi ülkemizde tavan yapmış durumda. Geçen yıl kirazın kilogram fiyatı 800 liraya kadar çıkmıştı. Bu yıl pazarlarda 100-150 liraya kadar düştüğünü gördük. Bu, bu seneki yağışların bereketi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geçen yılki kadar güçlü sıcak hava dalgalarına maruz kalmayacağını söyleyen uzman, "Sıcaklıklar zaman zaman ortalamaların biraz üzerine çıkacak ama öyle geçen seneki kadar çok sıcak hava dalgası yok." dedi.

Sonbahar ve kışın ilk aylarında yağışların artacağını belirten Adil Tek, "Ekim, kasım ve aralık aylarında yağışların ortalamaların çok üzerine çıkması bekleniyor. Bu durum beraberinde sel ve su baskını riskini getirecek. O aylarda meteorolojik karakterli doğa afetlerini daha fazla konuşabiliriz" sözleriyle açıklamalarda bulundu.

Orman yangını riskine de dikkat çeken Adil Tek, hava durumu değerlendirmelerini şu şekilde tamamladı: "Orman yangınlarına karşı hassasiyetimiz devam etmeli. Yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Orman yangınları açısından şu anda yılın en hassas dönemindeyiz."

Önceki haber
Düğünde takılan altınlar kimin hakkı? Yargıtay'dan ezber bozan karar
Düğünde takılan altınlar kimin hakkı? Yargıtay'dan ezber bozan karar
Uzmanlardan yaz aylarında dondurma tüketimi uyarısı: Doğru tüketim boğaz enfeksiyonu riskini azaltabiliyor
Sonraki haber
Uzmanlardan yaz aylarında dondurma tüketimi uyarısı: Doğru tüketim boğaz enfeksiyonu riskini azaltabiliyor
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın