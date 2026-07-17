Türkiye'de sıcaklıklar hafta sonundan itibaren artacak. Ege, Akdeniz, Trakya ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 40 dereceye yaklaşırken, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel yağışlar görülecek. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayında hava durumu değerlendirmelerini aktardı. Sıcaklıkların salı günü en yüksek seviyeye çıkacağını, çarşambadan sonra ise düşeceğini belirtti.

Avrupa’da etkili olan sıcak hava, Akdeniz kuşağına yönelirken Türkiye’nin güney ve batı kesimlerinde sıcaklıklar yükseldi. (Foto: A Haber)

SICAKLIKLAR AKDENİZ KUŞAĞINA KAYDI

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Avrupa'da etkili olan yüksek sıcaklıkların Akdeniz kuşağına doğru kaydığını belirterek, "Geçtiğimiz haftalarda Fransa, İspanya, Portekiz ve Almanya'ya kadar uzanan yüksek sıcaklıklar artık Akdeniz'e kaymış durumda. İtalya çok sıcak. Türkiye'nin özellikle güney kesimlerinde de sıcaklık değerleri oldukça yükseldi" ifadelerini kullandı.

Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla'da sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşmaya başladığını aktaran Adil Tek, sıcaklık değerlerinin hafta sonundan itibaren yükselmeye devam edeceğini belirtti. "İzmir'de önümüzdeki hafta 40 dereceye yaklaşan değerleri görmeye başlayacağız" dedi.

Adil Tek, Trakya'da da sıcaklıkların yükseleceğini belirterek, "Trakya'da da yine 38-39 derecelere çıkan sıcaklık değerleri önümüzdeki hafta 40 dereceyi buluyor ki 40 dereceleri daha çok Güneydoğu Anadolu'da görmüştük. Güneydoğu Anadolu zaten her zaman olduğu gibi bu hafta da o yüksek sıcaklıkları görüyor." dedi.

Adil Tek, "Akdeniz'de Antalya ve Adana da sıcaklığın yüksek olduğu illerimiz arasında yer alıyor" sözleriyle sıcak havanın etkili olacağı bölgeleri aktardı.