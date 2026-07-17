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İzmir’de iskele devrildi: 3 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir’de iskele devrildi: 3 yaralı

İzmir'in Balçova ilçesinde apartman tadilatı sırasında asma iskelenin devrilmesi sonucu kardeş oldukları öğrenilen 3 işçi metrelerce yükseklikten düşerek yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkutan olay, saat 18.00 sıralarında Korutürk Mahallesi Kardelen Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

İzmir'de asma iskele devrildi: 3 işçi yaralandı (Foto: DHA) İzmir'de asma iskele devrildi: 3 işçi yaralandı (Foto: DHA)

Kardeş oldukları öğrenilen D.K., İ.K. ve V.K, asma iskele üzerinde apartmanın dış cephe onarımını yaptıkları sırada, iskele bilinmeyen nedenle devrildi. Kardeş olan 3 işçi, metrelerce yükseklikten düştü.

(Foto: DHA) (Foto: DHA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından 3 işçi ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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