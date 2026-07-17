İzmir’de iskele devrildi: 3 yaralı
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İzmir'in Balçova ilçesinde apartman tadilatı sırasında asma iskelenin devrilmesi sonucu kardeş oldukları öğrenilen 3 işçi metrelerce yükseklikten düşerek yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Korkutan olay, saat 18.00 sıralarında Korutürk Mahallesi Kardelen Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.
Kardeş oldukları öğrenilen D.K., İ.K. ve V.K, asma iskele üzerinde apartmanın dış cephe onarımını yaptıkları sırada, iskele bilinmeyen nedenle devrildi. Kardeş olan 3 işçi, metrelerce yükseklikten düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından 3 işçi ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.