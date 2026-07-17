İzmir’de iskele devrildi: 3 yaralı

İzmir'de asma iskele devrildi: 3 işçi yaralandı (Foto: DHA)

Kardeş oldukları öğrenilen D.K., İ.K. ve V.K, asma iskele üzerinde apartmanın dış cephe onarımını yaptıkları sırada, iskele bilinmeyen nedenle devrildi. Kardeş olan 3 işçi, metrelerce yükseklikten düştü.