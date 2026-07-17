Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde dondurma tüketimi de yükselirken uzmanlar, doğru şekilde tüketilen dondurmanın sağlık açısından faydalı olduğunu belirtti. Ürünün kısa süre bekletilerek küçük lokmalar halinde tüketilmesi, yanında su içilmesi ve hijyen kurallarına dikkat edilmesiyle boğaz enfeksiyonu riskinin azaltılabileceği ifade edildi.

Uzmanlar, dondurmanın ambalajından çıkarıldıktan sonra birkaç dakika bekletilmesini, küçük lokmalar halinde ve yavaş tüketilmesini öneriyor. Dondurma tüketiminin ardından su içilmesinin de boğaz enfeksiyonu riskini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtilirken, ürünün doğru saklama koşullarında muhafaza edilmiş olmasının da önem taşıdığı vurgulanıyor.

DONDURMA NASIL TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar, dondurmanın ambalajından çıkarıldıktan hemen sonra tüketilmemesini öneriyor. Ürünün birkaç dakika bekletildikten sonra küçük lokmalar halinde ve yavaş yenmesi tavsiye edilirken, yanında su tüketilmesinin de boğaz enfeksiyonu riskini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.

İNEK SÜTÜ ALERJİSİ OLANLAR DİKKATLİ OLMALI

İnek sütü alerjisi bulunan kişilerin keçi sütü ürünlerini hekim değerlendirmesi olmadan tüketmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, uygun alternatiflerin alerji uzmanı ve diyetisyen tarafından belirlenmesini öneriyor. Uzmanlar ayrıca doğal meyvelerden hazırlanan dondurmaların antioksidan açısından zengin olduğuna dikkati çekiyor.

AŞIRI TÜKETİM KİLO SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Uzmanlar, dondurmanın ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle kilo problemi bulunan kişilerin aşırı tüketimden kaçınması, dondurmayı tok karnına yemesi ve tüketim sonrasında ağız hijyenine dikkat etmesi öneriliyor.

Ayrıca dondurmanın soğuk zinciri bozulmadan muhafaza edilmiş ürünlerden seçilmesi gerektiği ifade ediliyor.

BOĞAZ ENFEKSİYONUNA NEDEN OLAN FAKTÖRLER NELER?

Uzmanlara göre boğaz enfeksiyonlarının oluşmasında yalnızca soğuk gıdalar etkili değil. Burun tıkanıklığı nedeniyle ağızdan nefes alma, bağışıklık sisteminin zayıflaması, sigara kullanımı, yoğun stres, uykusuzluk, aşırı yorgunluk, geniz akıntısı ve alerjik hastalıklar da enfeksiyon riskini artırabiliyor.

DONDURMA TÜKETİMİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Dondurma boğaz enfeksiyonu yapar mı?

Uzmanlara göre dondurma tek başına boğaz enfeksiyonuna neden olmaz. Ancak çok hızlı tüketilmesi veya yanlış tüketim alışkanlıkları bazı kişilerde riski artırabilir.

Dondurmanın yanında su içmek faydalı mı?

Uzmanlar, dondurma tüketimi sırasında veya sonrasında su içmenin boğaz enfeksiyonu riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Dondurma ne zaman tüketilmeli?

Uzmanlar, dondurmanın tok karna ve ambalajından çıkarıldıktan birkaç dakika sonra tüketilmesini öneriyor.

Kimler keçi sütünden yapılan dondurmayı tercih edebilir?

İnek sütüne alerjisi bulunan kişiler, uzman önerisi doğrultusunda keçi sütünden üretilen dondurmaları tercih edebilir.

Uzmanlar, yılda 4-5'ten fazla boğaz enfeksiyonu geçiren çocuk ve yetişkinlerin kulak burun boğaz uzmanına başvurmasının önemli olduğunu vurguluyor. Tedavi edilmeyen boğaz enfeksiyonlarının kalp, böbrek ve eklemleri etkileyebilecek ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor.