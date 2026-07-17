84 milyar liralık yasa dışı bahis ağı çökertildi: 171 tutuklama

Türkiye genelinde yasa dışı bahis şebekelerine yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Gaziantep merkezli 45 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, banka hesaplarında 84 milyar 293 milyon liralık rekor para trafiği tespit edilen suç örgütü çökertildi. Siber polis ile MASAK'ın yapay zeka destekli analizleriyle deşifre edilen organizasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 171'i tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucu tespit edilen şüphelilerin, yurt dışı merkezli bir site üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, aynı site üzerinden bayilik dağıttıkları ve yine yurt dışı merkezli yasa dışı bahis sitesine IBAN temin ederek organize bir şekilde faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Şüphelilere ait MASAK'tan alınan hesap hareketleri 'Yapay Zeka Destekli Veri Analiz Programı' ile detaylı ve hızlı şekilde analiz edilerek toplam 330 şüpheliye ulaşıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar 293 milyon 213 bin lira hacminde toplam 3 milyon 127 bin 307 işlem gerçekleştirildiği tespit edildi.

Gaziantep merkezli 45 ilde şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 330 şüpheliden 8'i başka suçlardan cezaevinde bulunan 244 yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı serbest bırakıldı, 67'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 171 şüpheli ise tutuklandı.