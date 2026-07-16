Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz Gümüşhane'deki kabri başında anıldı

Şehit öğretmenin mezarını ailesinin yanı sıra Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Torul Kaymakamı Koray Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin ve diğer ilgililer ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından katılımcılar şehit öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.

Vali Yardımcısı Alpaslan, yaptığı konuşmada, milli birlik ve beraberliğe kastetmek isteyenlere hiçbir zaman fırsat verilmeyeceğini söyledi.

Şehitlerin vatana olan borçlarını en kıymetli olan canlarıyla ödediklerini belirten Alpaslan, "Biz de bunun bilinciyle hareket edeceğiz. Buna göre çalışacak, hem şehitlerimize olan borcumuzu hem de devlete ve millete olan borcumuzu çalışarak ödeyeceğiz." diye konuştu.