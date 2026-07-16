Otobüs değil cephanelik! İstanbul'da durduruldu görenler şoke oldu
İstanbul'da suç örgütlerine silah sevkiyatı yaptığı belirlenen bir yolcu otobüsüne operasyon düzenlendi. Tuzla'da durdurulan otobüsün yedek yakıt deposu arkasındaki özel gizli bölmede 120 ruhsatsız tabanca ile 120 şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken, silah sevkiyatında kullanılan otobüse de el konuldu.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren suç örgütlerine ve onlara silah pazarlayan silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.
YOLCU OTOBÜSÜ DURDURULDU
Emniyet ekipleri, yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, suç örgütlerine sevk edilmek için ruhsatsız silahların taşındığı tespit edilen bir yolcu otobüsüne yönelik çalışma başlattı.
OTOBÜS DEĞİL CEPHANELİK
8 Temmuz günü Tuzla ilçesi TEM Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında belirlenen otobüs polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan arama ve kontrollerde, yedek yakıt deposunun arkasına özel olarak yapılmış gizli bölmede 120 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 120 şarjör ele geçirildi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, silah sevkiyatında kullanılan otobüse el konuldu. Şüpheliler İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.