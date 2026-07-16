İstanbul bunaltacak, Karadeniz'e sağanak geliyor! Meteoroloji’den 2 il için uyarı

Meteoroloji'nin 16 Temmuz tahminlerine göre Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak. Aynı gün Rize ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli sağanak, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de ise 60 kilometre hıza ulaşan rüzgar bekleniyor. Sel ve yıldırım riskine karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Temmuz Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Ancak Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli sağanak yağış, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıkların yer yer 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

(Fotoğraf: A Haber) BUGÜN YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE GÜNEŞLİ HAVA HAKİM OLACAK Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre 16 Temmuz Perşembe günü ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık gökyüzü hakim olacak. Yağış beklenen bölgeler ise şöyle sıralanıyor: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları

Kastamonu'nun kıyı kesimleri

Sinop ve Artvin çevreleri

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır

Edirne ile Kırklareli çevreleri Bu bölgelerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.