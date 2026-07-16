CANLI YAYIN

İstanbul bunaltacak, Karadeniz'e sağanak geliyor! Meteoroloji’den 2 il için uyarı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İstanbul bunaltacak, Karadeniz'e sağanak geliyor! Meteoroloji’den 2 il için uyarı

Meteoroloji'nin 16 Temmuz tahminlerine göre Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak. Aynı gün Rize ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli sağanak, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de ise 60 kilometre hıza ulaşan rüzgar bekleniyor. Sel ve yıldırım riskine karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Temmuz Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Ancak Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli sağanak yağış, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıkların yer yer 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

BUGÜN YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE GÜNEŞLİ HAVA HAKİM OLACAK

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre 16 Temmuz Perşembe günü ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık gökyüzü hakim olacak.

Yağış beklenen bölgeler ise şöyle sıralanıyor:

  • Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları
  • Kastamonu'nun kıyı kesimleri
  • Sinop ve Artvin çevreleri
  • Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır
  • Edirne ile Kırklareli çevreleri

Bu bölgelerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

(Fotoğraf: MGM)(Fotoğraf: MGM)

RİZE VE TRABZON İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün meteorolojik uyarısına göre 16 Temmuz Perşembe günü özellikle Trabzon'un doğu ilçeleri ile Rize çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli, bazı noktalarda ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış miktarının 30 ila 70 kilogram/metrekareye ulaşabileceği belirtilirken vatandaşların şu risklere karşı dikkatli olması istendi:

Olası riskler Beklenen etkiler
Sel ve su baskını Dere yatakları ve düşük kotlu alanlarda su baskınları
Yıldırım Açık alanlarda can ve mal güvenliği riski
Ulaşımda aksamalar Görüş mesafesinde azalma ve yol koşullarında bozulma
Heyelan Özellikle eğimli ve dağlık bölgelerde risk artışı

Meteoroloji, bölgede yaşayan vatandaşların gün boyunca güncel uyarıları takip etmelerini ve gerekli tedbirleri almalarını istedi.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

İSTANBUL'DA HAVA 30 DERECE OLACAK

İstanbul'da gün boyunca yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının 30 derece dolaylarında seyredeceği tahmin edilse de yüksek nem nedeniyle kentte hissedilen sıcaklık bunun üzerine çıkacak. Özellikle betonlaşmanın yoğun olduğu bölgelerde bunaltıcı hava daha belirgin hissedilecek.

Deniz kıyılarında zaman zaman rüzgar görülse de bunun sıcak havayı belirgin şekilde hafifletmesi beklenmiyor. Uzmanlar, güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde açık alanda uzun süre kalınmaması gerektiğini hatırlatıyor.

(Fotoğraf: MGM)(Fotoğraf: MGM)

KUVVETLİ RÜZGAR ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Rapora göre 16 Temmuz Perşembe öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden esecek rüzgarın hızının 40 ila 60 kilometre/saat seviyesine ulaşması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, deniz ulaşımında aksama ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

(Fotoğraf: MGM)(Fotoğraf: MGM)

EN YÜKSEK SICAKLIK GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA GÖRÜLECEK

Meteoroloji'nin yayımladığı 16 Temmuz günlük en yüksek sıcaklık tahmin haritasına göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Ancak güney ve doğu kesimlerde sıcaklıklar normallerin üzerine çıkacak. Özellikle:

  • Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevrelerinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.
  • Diyarbakır, Siirt ve Gaziantep çevrelerinde sıcaklıkların 38-40 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.
  • Adıyaman, Kilis ve Hatay'ın iç kesimlerinde termometrelerin 35-38 dereceyi göstermesi bekleniyor.
  • İç Anadolu'nun büyük bölümünde sıcaklıkların 30-34 derece arasında olacağı öngörülüyor.
  • Marmara ve Ege'de sıcaklıklar çoğunlukla 30-35 derece aralığında seyredecek.
  • Yağış alan Doğu Karadeniz kıyılarında ise sıcaklıkların 24-29 derece seviyelerinde kalması bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde Güneydoğu Anadolu'da yaşlılar, kronik hastalar ve çocukların uzun süre doğrudan güneş altında kalmaması gerektiği uyarısında bulunuyor.

(Fotoğraf: MGM)(Fotoğraf: MGM)

SAAT SAAT HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin yayımladığı tahmin haritalarına göre gün içinde beklenen hava olayları şöyle:

06.00-12.00

  • Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak başlayacak.
  • Artvin çevresinde gök gürültülü yağış görülecek.

12.00-18.00

  • Rize ve Trabzon'un doğusunda yağış kuvvetlenecek.
  • Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar etkili olacak.

18.00-24.00

  • Doğu Karadeniz'de yağışlar aralıklarla devam edecek.
  • Ülkenin büyük bölümünde açık ve az bulutlu hava görülecek.

17 Temmuz Cuma'nın ilk saatleri

  • Yağışların etkisini azaltması beklenirken Karadeniz kıyılarında bulutlu hava devam edecek.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

16 TEMMUZ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
İstanbul 30°C Parçalı bulutlu
Bursa 34°C Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale 34°C Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 33°C Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğleden sonra mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak

Bölge geneli: Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Kuzey kesimlerde bulutlanma artacak. Öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak görülecek. Bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgar bekleniyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

EGE

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
İzmir 37°C Az bulutlu ve açık
Muğla 38°C Az bulutlu ve açık
Denizli 37°C Az bulutlu ve açık
Manisa 37°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgar bekleniyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

AKDENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Adana 35°C Parçalı ve az bulutlu
Antalya 35°C Parçalı ve az bulutlu
Burdur 34°C Parçalı ve az bulutlu
Hatay 32°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde zamanla bulutlanma görülebilir.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

İÇ ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 31°C Parçalı bulutlu
Konya 31°C Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 31°C Parçalı bulutlu
Çankırı 33°C Parçalı bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

BATI KARADENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 30°C Parçalı bulutlu
Düzce 31°C Parçalı bulutlu
Kastamonu 30°C Parçalı, zamanla çok bulutlu; kıyılarda öğleden sonra sağanak
Zonguldak 27°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Öğleden sonra Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Amasya 31°C Parçalı bulutlu
Samsun 29°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak
Rize 25°C Kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak
Trabzon 25°C Sağanak, doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rize ile Trabzon'un doğusunda yağışların yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli (30-70 kg/m²) olması tahmin ediliyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

DOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Erzurum 27°C Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğleden sonra sağanak
Kars 25°C Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğleden sonra sağanak
Malatya 34°C Az bulutlu
Van 29°C Az bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Kuzeydoğu kesimlerde bulutlanma artacak. Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Şanlıurfa 41°C Az bulutlu ve açık
Diyarbakır 40°C Az bulutlu ve açık
Siirt 38°C Az bulutlu ve açık
Mardin 37°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Bölge genelinde sıcak hava dalgası devam ederken en yüksek sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın