İstanbul bunaltacak, Karadeniz'e sağanak geliyor! Meteoroloji’den 2 il için uyarı
Meteoroloji'nin 16 Temmuz tahminlerine göre Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak. Aynı gün Rize ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli sağanak, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de ise 60 kilometre hıza ulaşan rüzgar bekleniyor. Sel ve yıldırım riskine karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Temmuz Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Ancak Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli sağanak yağış, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıkların yer yer 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
BUGÜN YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE GÜNEŞLİ HAVA HAKİM OLACAK
Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre 16 Temmuz Perşembe günü ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık gökyüzü hakim olacak.
Yağış beklenen bölgeler ise şöyle sıralanıyor:
- Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları
- Kastamonu'nun kıyı kesimleri
- Sinop ve Artvin çevreleri
- Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır
- Edirne ile Kırklareli çevreleri
Bu bölgelerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
RİZE VE TRABZON İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün meteorolojik uyarısına göre 16 Temmuz Perşembe günü özellikle Trabzon'un doğu ilçeleri ile Rize çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli, bazı noktalarda ise çok kuvvetli olması bekleniyor.
Yağış miktarının 30 ila 70 kilogram/metrekareye ulaşabileceği belirtilirken vatandaşların şu risklere karşı dikkatli olması istendi:
|Olası riskler
|Beklenen etkiler
|Sel ve su baskını
|Dere yatakları ve düşük kotlu alanlarda su baskınları
|Yıldırım
|Açık alanlarda can ve mal güvenliği riski
|Ulaşımda aksamalar
|Görüş mesafesinde azalma ve yol koşullarında bozulma
|Heyelan
|Özellikle eğimli ve dağlık bölgelerde risk artışı
Meteoroloji, bölgede yaşayan vatandaşların gün boyunca güncel uyarıları takip etmelerini ve gerekli tedbirleri almalarını istedi.