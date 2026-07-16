İstanbul'da FETÖ'nün eğitim yapılanmasına darbe: 10 tutuklama
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel MEB yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 13 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirilen şüphelilerden 10'u savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Diğer 9 şüpheli hakkında ise 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.
10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.