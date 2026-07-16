İstanbul'da baraj alarmı: Doluluk oranı yüzde 60'ın altına geriledi

Günlük su tüketimi 3 milyon 288 bin metreküp olarak ölçüldü. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşivi)

İSTANBUL GÜNLÜK NE KADAR SU TÜKETİYOR?

Kentte su tüketimi yüksek seviyesini sürdürüyor. İSKİ verilerine göre dün itibarıyla İstanbul'da günlük su tüketimi 3 milyon 288 bin metreküp olarak gerçekleşti. Bu miktarın:

2 milyon 64 bin metreküpü barajlardan,

1 milyon 224 bin metreküpü ise Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden karşılandı.

Bu yıl şu ana kadar Melen Sistemi'nden 344,83 milyon metreküp, Yeşilçay'dan ise 107,83 milyon metreküp olmak üzere toplam 452,66 milyon metreküp su İstanbul'a ulaştırıldı. Öte yandan içme suyu arıtma tesislerinden yıl başından bu yana kente verilen toplam su miktarı 605 milyon 35 bin metreküp olarak hesaplandı.