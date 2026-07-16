İstanbul'da baraj alarmı: Doluluk oranı yüzde 60'ın altına geriledi
İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 60’ın altına gerileyerek yüzde 59,44’e düştü. İSKİ verileri, sıcak havaların su seviyesini yeniden aşağı çektiğini gösterirken kentte günlük tüketimin milyonlarca metreküpe ulaşması dikkat çekti.
İstanbul'da etkisini sürdüren sıcak hava, kentin su kaynaklarını yeniden baskı altına aldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı 16 Temmuz itibarıyla yüzde 59,44'e geriledi. Böylece barajlardaki su seviyesi, aynı döneme ait son 10 yılın en düşük ikinci değeri olarak kayıtlara geçti.
YAĞIŞLAR YÜKSELTTİ, SICAK HAVA YENİDEN DÜŞÜRDÜ
İlkbaharda etkili olan yağışlarla yükselen baraj seviyeleri, yaz sıcaklarının etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Ortalama doluluk oranının yüzde 60'ın altına inmesi, özellikle su tüketiminin arttığı yaz aylarında dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı.
İSKİ'nin paylaştığı verilere göre İstanbul'daki barajlarda bulunan toplam su miktarı 518 milyon 240 bin metreküp olarak ölçüldü. Kentin baraj ve göletlerinin toplam depolama kapasitesi ise 868 milyon 683 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.
HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?
Barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle:
|Baraj
|Doluluk Oranı
|Elmalı
|%89,54
|Ömerli
|%39,9
|Darlık
|%15,32
|Alibey
|%3,76
|Terkos
|%18,59
|Büyükçekmece
|%10,71
|Kazandere
|%1,47
|Sazlıdere
|%6,09
|Pabuçdere
|%2,15
Veriler, bazı barajlarda su seviyesinin kritik sayılabilecek oranlara yaklaştığını gösterirken, Elmalı ve Ömerli barajlarının ise görece yüksek doluluk oranını koruduğunu ortaya koydu.