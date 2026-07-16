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İstanbul'da baraj alarmı: Doluluk oranı yüzde 60'ın altına geriledi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da baraj alarmı: Doluluk oranı yüzde 60'ın altına geriledi

İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 60’ın altına gerileyerek yüzde 59,44’e düştü. İSKİ verileri, sıcak havaların su seviyesini yeniden aşağı çektiğini gösterirken kentte günlük tüketimin milyonlarca metreküpe ulaşması dikkat çekti.

İstanbul'da etkisini sürdüren sıcak hava, kentin su kaynaklarını yeniden baskı altına aldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı 16 Temmuz itibarıyla yüzde 59,44'e geriledi. Böylece barajlardaki su seviyesi, aynı döneme ait son 10 yılın en düşük ikinci değeri olarak kayıtlara geçti.

İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 59,44'e geriledi. (Fotoğraf: İSKİ)İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 59,44'e geriledi. (Fotoğraf: İSKİ)

YAĞIŞLAR YÜKSELTTİ, SICAK HAVA YENİDEN DÜŞÜRDÜ

İlkbaharda etkili olan yağışlarla yükselen baraj seviyeleri, yaz sıcaklarının etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Ortalama doluluk oranının yüzde 60'ın altına inmesi, özellikle su tüketiminin arttığı yaz aylarında dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı.

İSKİ'nin paylaştığı verilere göre İstanbul'daki barajlarda bulunan toplam su miktarı 518 milyon 240 bin metreküp olarak ölçüldü. Kentin baraj ve göletlerinin toplam depolama kapasitesi ise 868 milyon 683 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

Sıcak hava, barajlardaki doluluk oranında yeniden düşüşe yol açtı. (Fotoğraf: A Haber)Sıcak hava, barajlardaki doluluk oranında yeniden düşüşe yol açtı. (Fotoğraf: A Haber)

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

Barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle:

Baraj Doluluk Oranı
Elmalı %89,54
Ömerli %39,9
Darlık %15,32
Alibey %3,76
Terkos %18,59
Büyükçekmece %10,71
Kazandere %1,47
Sazlıdere %6,09
Pabuçdere %2,15

Veriler, bazı barajlarda su seviyesinin kritik sayılabilecek oranlara yaklaştığını gösterirken, Elmalı ve Ömerli barajlarının ise görece yüksek doluluk oranını koruduğunu ortaya koydu.

Günlük su tüketimi 3 milyon 288 bin metreküp olarak ölçüldü. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşivi)Günlük su tüketimi 3 milyon 288 bin metreküp olarak ölçüldü. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşivi)

İSTANBUL GÜNLÜK NE KADAR SU TÜKETİYOR?

Kentte su tüketimi yüksek seviyesini sürdürüyor. İSKİ verilerine göre dün itibarıyla İstanbul'da günlük su tüketimi 3 milyon 288 bin metreküp olarak gerçekleşti. Bu miktarın:

  • 2 milyon 64 bin metreküpü barajlardan,
  • 1 milyon 224 bin metreküpü ise Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden karşılandı.

Bu yıl şu ana kadar Melen Sistemi'nden 344,83 milyon metreküp, Yeşilçay'dan ise 107,83 milyon metreküp olmak üzere toplam 452,66 milyon metreküp su İstanbul'a ulaştırıldı. Öte yandan içme suyu arıtma tesislerinden yıl başından bu yana kente verilen toplam su miktarı 605 milyon 35 bin metreküp olarak hesaplandı.

Baraj doluluk oranı geçen yılın aynı döneminin de altında kaldı. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşivi)Baraj doluluk oranı geçen yılın aynı döneminin de altında kaldı. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşivi)

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİ

İSKİ'nin 15 Temmuz tarihli istatistikleri, bu yılki seviyenin dikkat çekici olduğunu ortaya koydu. Aynı tarihte baraj doluluk oranı;

  • 2016'da %67,45
  • 2017'de %73,99
  • 2018'de %75,98
  • 2019'da %73,85
  • 2020'de %61,34
  • 2021'de %71,06
  • 2022'de %71,06
  • 2023'te %41,39
  • 2024'te %64,34
  • 2025'te %59,92
  • 2026'da ise %59,71

olarak kaydedildi. Bu tabloya göre mevcut doluluk oranı, yalnızca 2023 yılındaki yüzde 41,39 seviyesinin üzerinde kaldı ve son 10 yılın aynı dönemindeki en düşük ikinci değer oldu.

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