Facianın eşiğinden dönüldü! Tır lastiğindeki yangın tarlaya sıçramadan söndürüldü
Giriş Tarihi:
Osmaniye'nin merkeze bağlı Sakarcalı köyünde yol kenarında bulunan bir tır lastiğinde çıkan yangın, tesadüfen bölgeden geçen jandarma personelinin ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin hızlı çalışmasıyla ekili tarlaya sıçramadan söndürüldü. Olası bir tarla yangınının önüne geçilirken, ekiplerin zamanında müdahalesi büyük bir tehlikeyi engelledi.
Yol kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan tır lastiği, çevrede paniğe neden oldu. Yangını fark eden jandarma personeli vakit kaybetmeden ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, ihbar üzerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarma bölgeye sevk edildi.
ALEVLER TARLAYA ULAŞMADAN DURDURULDU
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, jandarma personeliyle koordineli şekilde yürüttükleri çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. Alevlerin yol kenarındaki ekili tarlaya sıçraması engellenirken, yangın tamamen söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.