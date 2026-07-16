Facianın eşiğinden dönüldü! Tır lastiğindeki yangın tarlaya sıçramadan söndürüldü

Osmaniye'nin merkeze bağlı Sakarcalı köyünde yol kenarında bulunan bir tır lastiğinde çıkan yangın, tesadüfen bölgeden geçen jandarma personelinin ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin hızlı çalışmasıyla ekili tarlaya sıçramadan söndürüldü. Olası bir tarla yangınının önüne geçilirken, ekiplerin zamanında müdahalesi büyük bir tehlikeyi engelledi.