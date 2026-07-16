Bakım atölyesinde korkutan yangın! 3 otobüs küle döndü

Malatya'da MOTAŞ'a ait otobüs bakım onarım atölyesinde akşam saatlerinde çıkan yangında 3 otobüs, bir forklift ve bakım ekipmanları kullanılamaz hale geldi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, olayda can kaybı yaşanmaması teselli oldu.

Malatya'da belediyeye ait otobüs bakım onarım atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan MOTAŞ bakım onarım tesisinde yükselen alevler, ekiplerin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 20 dakikada söndürüldü.

ALEVLER ATÖLYEYİ SARDI

Yangın saat 19.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

"3 OTOBÜSÜMÜZ VE FORKLİFTİMİZ YANDI"

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, olayda can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirterek, "Maalesef saat 19.45 sıralarında nedenini bilmediğimiz bir yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerimiz 5 dakika içerisinde müdahale etti. Yangının sönmesi 20 dakikalık bir zaman aldı. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok ancak 3 otobüsümüz, bir forklift aracımız ve tamir bakım aletlerimiz yandı." dedi.

Er, yangına müdahale eden ekiplere teşekkür ederek özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.