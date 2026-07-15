Yangının ulaştığı Kaplankaya bölgesinde söndürme ekiplerinin yerleşkeye girişinde güvenlik nedeniyle zaman zaman gecikmeler yaşandı. Gönüllü olarak çalışmalara katılmak isteyen bazı kişilerin ise güvenlik gerekçesiyle bölgeye alınmaması üzerine kısa süreli tartışmalar yaşandı. Muğla genelinde dün çıkan 6 orman yangınından 5'i kontrol altına alınırken, Milas'taki yangına yönelik söndürme çalışmaları günün ilk ışıklarıyla birlikte daha da yoğunlaştırıldı.

Yangının çıktığı ilk anlardan itibaren bölgedeki gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Muğla'nın Milas ilçesindeyiz. Yangın bugün saat 19.00 sıralarında çıktı. Rüzgarın etkisini şu anda da hissediyoruz. Bulunduğumuz nokta Kaplandere mevkisi. Kameraman arkadaşım Mustafa Erarslan'ın da gösterdiği gibi, arkamızdaki tepede yükselen alevler rüzgarın etkisiyle birçok noktaya yayıldı. Yangının etkili olduğu bölgede yerleşim yerleri ve bir otel bulunuyor. Risk nedeniyle bu alanlar tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

KRİTİK BÖLGELERDE TAHLİYE OPERASYONU BAŞLADI

Yangının seyri ve ekiplerin stratejisi hakkında bilgi vermeye devam eden Sefer Ayçe şunları kaydetti:

"Yangın, Gürçamlar Mahallesi'ne bağlı Kazıklı Bozbük mevkisindeki ormanlık alanda başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Bugün Milas'ın farklı noktalarında da yangınlar meydana geldi ancak onlar kontrol altına alındı. Bulunduğumuz Kaplandere mevkisindeki yangın ise henüz kontrol altına alınamadı. Ekipler birçok noktadan müdahaleyi sürdürüyor, arazözlerin ulaşabilmesi için yeni yollar açıldı. Ancak şu ana kadar sevindirici bir gelişme yaşanmadı. Yaklaşık altı saattir devam eden müdahale, rüzgarın etkisi nedeniyle güçlükle sürdürülüyor."

Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaştığı tehlikeli noktadaki son durumu bildiren Ayçe, "Sol tarafta evler ve bir otel bulunuyor. Bu bölgelerde tahliyeler başladı ve devam ediyor. Güvenlik güçleri, alevlerin yerleşim alanlarına çok yaklaşması nedeniyle o bölgeye girişimize izin vermedi. Ayrıca bölge özel mülkiyet sınırları içinde yer alıyor. Şu anda da sol tarafta alevlerin rüzgarın etkisiyle yeniden yükseldiğini görüyoruz." diyerek tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

TEMMUZ RÜZGARLARI MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR Bölgedeki olumsuz hava koşullarının söndürme çalışmalarını sekteye uğrattığını belirten Sefer Ayçe, "Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yaklaşık yedi saattir yangına müdahale ediyor. Kuvvetli rüzgar, ekiplerin çalışmalarını önemli ölçüde zorlaştırıyor. Temmuz ayının ortasında etkisini artıran sıcak, kuru ve zaman zaman şiddetli esen rüzgarlar, orman yangınlarının hızla yayılmasına neden olabiliyor. Bunun yanında yangınların önemli bir kısmı da insan kaynaklı olarak çıkıyor. Bu hava koşulları, alevlerin kısa sürede geniş alanlara yayılmasına ve yangın hattının büyümesine yol açarken ekiplerin müdahalesini de güçleştiriyor." ifadelerini kullandı.

YER EKİPLERİ CANLA BAŞLA MÜCADELE EDİYOR

Yangının kontrol altına alınmasında kara ekiplerinin üstlendiği hayati role dikkat çeken Sefer Ayçe, "Gördüğünüz gibi alevler zaman zaman aniden yükseliyor. O bölgede yer ekipleri yoğun şekilde müdahale ediyor. Yangınlara havadan da müdahale ediliyor ancak söndürme çalışmalarında en kritik görevi yer ekipleri üstleniyor. Yangınların kontrol altına alınmasında kara ekiplerinin çalışması büyük önem taşıyor. Ancak bulunduğumuz bölgenin üst kesimlerinde rüzgar hâlâ çok kuvvetli esiyor." sözleriyle bölgedeki son durumu aktardı.

VALİ AKBIYIK: "BİN 120 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milas'taki orman yangını bölgesinde yaptığı açıklamada, gün içerisinde Muğla'da toplam 6 orman yangını çıktığını, bunlardan 5'inin kontrol altına alındığını, Milas'taki yangına ise ekiplerin yoğun şekilde müdahale ettiğini söyledi. Yangının ihbar edilmesinin ardından Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere AFAD, jandarma, emniyet, büyükşehir itfaiyesi, Milas ve Yatağan belediyeleri, termik santral ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların seferberlik ruhuyla çalışmalara katıldığını dile getiren Akbıyık, tüm müdahalenin Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğünü kaydetti.

"517 PERSONELLE KARADAN MÜCADELE DEVAM EDİYOR"

Yangına gündüz saatlerinde havadan 12 helikopter ve 8 uçakla müdahale edildiğini belirten Akbıyık, karada ise 11 dozer, 70 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 29 su tankeri, 40 destek aracı, emniyet ve jandarmaya ait 4 TOMA, 4 ambulans ve 517 personelin görev yaptığını söyledi. Vali Akbıyık, tedbir amacıyla bir otel ile bir tatil sitesinin tahliye edildiğini, yaklaşık Bin 120 kişinin güvenli bölgelere sevk edildiğini ifade etti. Ekiplerin kritik noktalarda gerekli tedbirleri aldığını ve konuşlandığını söyleyen Akbıyık, çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruyu da yanıtlayan Akbıyık, çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini, olayla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme yürüttüğünü ve nedenin en kısa sürede tespit edilmesini beklediklerini söyledi.