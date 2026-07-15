Manisa'da alevlerle zamanla yarış! Akhisar ve Kula'da seferberlik
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Evkafteke Mahallesi yakınlarında bugün saat 13.00, Kula mevkin’de ise 14.00 sıralarında çıkan orman yangınlarına ekipler havadan ve karadan yoğun müdahale başlattı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere karşı 9 uçak, 12 helikopter ve yüzlerce personel seferber edilirken, Orman Genel Müdürlüğü "Akhisar'da devam eden orman yangınının enerjisini düşürdük" açıklamasıyla son durumu paylaştı. Kula’da ise 15 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi.
Manisa bir kez daha orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Akhisar ilçesinde çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılırken, ekipler alevlerin önünü kesebilmek için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor.
ALEVLERE DEV FİLO SEVK EDİLDİ
Akhisar ilçesindeki Evkafteke Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında başlayan yangının ardından bölgeye ilk etapta 8 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine ekip sayısı artırıldı.
Son durumda yangına 9 uçak, 12 helikopter, 50 arazöz, 5 iş makinesi ve 335 personel ile müdahale ediliyor.
"YANGININ ENERJİSİNİ DÜŞÜRDÜK"
Orman Genel Müdürlüğü, yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akhisar'da devam eden orman yangınının enerjisini düşürdük." ifadelerini kullandı.
Ekiplerin bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarını sürdüreceği, alevlerin tamamen kontrol altına alınması için yoğun mücadelenin devam ettiği bildirildi.
KULA'DA 15 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Öte yandan Manisa'nın Kula ilçesinde Balıbey Mahallesi Çolaklar mevkisinde saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını ise yaklaşık 4 saat süren yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve 1 helikopterle müdahale edilirken, mahalle sakinleri de traktörleri ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.
İlk belirlemelere göre yangında 15 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.