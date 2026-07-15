Manisa'da alevlerle zamanla yarış! Akhisar ve Kula'da seferberlik

Manisa bir kez daha orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Akhisar ilçesinde çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılırken, ekipler alevlerin önünü kesebilmek için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor.

ALEVLERE DEV FİLO SEVK EDİLDİ

Akhisar ilçesindeki Evkafteke Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında başlayan yangının ardından bölgeye ilk etapta 8 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine ekip sayısı artırıldı.

Son durumda yangına 9 uçak, 12 helikopter, 50 arazöz, 5 iş makinesi ve 335 personel ile müdahale ediliyor.