Ankara'da şüpheli paket paniği: Ekipler alarma geçti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde fark edilen şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Çankaya ilçesi Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda şüpheli bir paketin fark edilmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanları sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Güvenlik tedbirlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı. Çantanın içinin boş olduğu öğrenildi.