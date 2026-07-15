Ankara Mamak'ta EGO otobüsü iş yerine çarptı: 5 yaralı
Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan EGO otobüsünün yol kenarındaki iş yerine çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Ankara'nın Mamak ilçesi Saimekadın Caddesi'nde seyir halindeki EGO otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı. Otobüs önce park halindeki 4 araca, daha sonra iş yerine çarparak durabildi.
KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre otobüste ve iş yerinde bulunan 5 kişi yaralandı. İş yerinin önünde park halindeki 4 araçta ise hasar meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, iş yerine çarpan otobüs ile kazada hasar gören araçların kaldırılması için çalışma başlattı.
İŞ YERİ SAHİBİ: "ŞOFÖR ŞOKTAYDI"
İş yeri sahibi Ali Yağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dükkanından çıkıp aracına bindiği sırada olaya tanık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Kafamı çevirdiğimde otobüsün iş yerine girdiğini gördüm. Bir anda oldu her şey. İnsanlar akın akın koştu. Çok korktum, otobüs insanları altına aldı diye ama Allah'a çok şükür ölü yok, yaralılar var. 5 yaralı varmış. İnsanlar seferber oldu. Otobüs hızlıydı. 'Şoför kalp krizi geçirdi' diye söyleniyor ama şu an net bir şey söyleyemiyoruz tabii. İçeri girdiğimizde şoför şoktaydı, kendinde değildi."
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.