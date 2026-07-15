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İŞ YERİ SAHİBİ: "ŞOFÖR ŞOKTAYDI"

İş yeri sahibi Ali Yağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dükkanından çıkıp aracına bindiği sırada olaya tanık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kafamı çevirdiğimde otobüsün iş yerine girdiğini gördüm. Bir anda oldu her şey. İnsanlar akın akın koştu. Çok korktum, otobüs insanları altına aldı diye ama Allah'a çok şükür ölü yok, yaralılar var. 5 yaralı varmış. İnsanlar seferber oldu. Otobüs hızlıydı. 'Şoför kalp krizi geçirdi' diye söyleniyor ama şu an net bir şey söyleyemiyoruz tabii. İçeri girdiğimizde şoför şoktaydı, kendinde değildi."