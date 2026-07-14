Samanyolu'nun merkezinden tarihi keşif: İlk gerçek şeker molekülü bulundu
Samanyolu'nun merkezine yakın dev bir moleküler bulutta ilk kez gerçek bir şeker molekülü tespit edildi. Nature Astronomy'de yayımlanan keşif, yaşamın temel yapı taşlarının Dünya oluşmadan önce uzayda meydana gelmiş olabileceğini gösterirken evrendeki kimyasal çeşitliliğe de dikkat çekiyor.
Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin merkezine yakın bir bölgede yıldızlararası uzayda ilk kez gerçek bir şeker molekülü tespit etti. Dört karbonlu eritrüloz (erythrulose) adı verilen molekülün keşfi, yalnızca uzay kimyası açısından değil, yaşamın Dünya'da nasıl başladığına ilişkin araştırmalar bakımından da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
SAMANYOLU'NUN MERKEZİNDE DİKKAT ÇEKEN KEŞİF
Araştırma, Samanyolu'nun merkezine yakın konumda bulunan G+0.693-0.027 isimli dev moleküler gaz ve toz bulutunda gerçekleştirildi. İspanya Astrobiyoloji Merkezi'nden kozmokimyacı Dr. Izaskun Jiménez-Serra liderliğindeki ekip, İspanya'daki Yebes ve IRAM 30 metre radyo teleskoplarını kullanarak bölgeden gelen radyo sinyallerini inceledi.
Moleküllerin uzayda dönerken oluşturduğu kendilerine özgü sinyalleri analiz eden ekip, dört karbon atomlu eritrülozun varlığını kesin olarak doğruladı. Böylece yıldızlararası uzayda ilk kez gerçek bir şeker molekülü doğrudan tespit edilmiş oldu.
DAHA ÖNCESİNDE AROMA BULUNMUŞTU
Bilim insanları daha önce aynı bölgede, ahududunun karakteristik aroma ve kokusuna katkı sağlayan etil format adlı organik bileşiği tespit etmişti.
Yeni keşifle birlikte galaksinin merkezindeki kimyasal tablo daha da ilgi çekici hale geldi. Ancak uzmanlar, bunun yalnızca benzetme olduğunu vurguluyor. Çünkü söz konusu şeker molekülü, uzaydaki farklı kimyasallarla birlikte bulunduğu için yenilebilir ya da canlılar tarafından kullanılabilecek bir madde değil.