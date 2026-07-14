Samanyolu'nun merkezinden tarihi keşif: İlk gerçek şeker molekülü bulundu

Bulgular, yaşamın yapı taşlarının uzayda oluşabileceğine işaret ediyor. (Fotoğraf: A Haber)

BU KEŞİF NEDEN ÖNEMLİ?

Araştırmanın en dikkat çekici yönü, yaşamın temel yapı taşlarının yalnızca Dünya'da oluşmamış olabileceğine işaret etmesi. Bugün Dünya üzerindeki tüm canlılar, enerji üretiminden DNA ve RNA'nın oluşumuna kadar birçok biyolojik süreçte şeker moleküllerine ihtiyaç duyuyor. Ancak laboratuvar deneyleri, genç Dünya'nın tek başına bu molekülleri yeterli miktarda üretememiş olabileceğini ortaya koyuyor.

Yeni bulgular ise bu şekerlerin, Güneş Sistemi oluşmadan çok önce yıldızlararası uzaydaki buzla kaplı mikroskobik toz tanecikleri üzerinde meydana gelmiş olabileceğini gösteriyor.