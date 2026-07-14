Sakarya'da tır ve işçi midibüsü çarpıştı! 13 yaralı var

Adapazarı Karasu yolu Poyrazlar mevkii üzerinde meydana gelen trafik kazasında, tali yoldan ana yola çıkmaya çalışan Y.Ü. idaresindeki 42 APL 515 plakalı tır ile N.U. idaresindeki 54 S 1062 plakalı işçi taşıyan midibüs çarpıştı.

Fotoğraf-İHA

Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs yan yola devrilirken, içerisinde bulunan sürücü dahil 13 kişi yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.