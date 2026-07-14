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Sakarya'da tır ve işçi midibüsü çarpıştı! 13 yaralı var

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Sakarya'da tır ve işçi midibüsü çarpıştı! 13 yaralı var

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D 650 karayolunda saman yüklü tır ile işçileri taşıyan midibüs çarpıştı. Kazanın etkisiyle midibüs yan yola devrildi ve 13 kişi yaralandı.

Adapazarı Karasu yolu Poyrazlar mevkii üzerinde meydana gelen trafik kazasında, tali yoldan ana yola çıkmaya çalışan Y.Ü. idaresindeki 42 APL 515 plakalı tır ile N.U. idaresindeki 54 S 1062 plakalı işçi taşıyan midibüs çarpıştı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs yan yola devrilirken, içerisinde bulunan sürücü dahil 13 kişi yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Devrilen midibüsten çıkartılan yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeride düşürülerek ulaşım güvenli şekilde sağlandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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