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Pegasus’tan yurt dışı bilet indirimi: Yüzde 30 ucuz uçuş fırsatı başladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Pegasus’tan yurt dışı bilet indirimi: Yüzde 30 ucuz uçuş fırsatı başladı

Pegasus, 14-16 Temmuz 2026'da mobil uygulama üzerinden alınacak biletlerde BolBol üyelerine yurt dışı direkt uçuşların Light Paket ücretinde vergiler hariç yüzde 30 indirim sunuyor. Kampanya belirli tarihlerdeki uçuşları kapsarken bazı hatlar ve dönemler kapsam dışında bırakıldı.

Pegasus Hava Yolları, yurt dışına seyahat planı yapan yolcular için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Pegasus BolBol üyeleri, belirlenen tarihler arasında mobil uygulama üzerinden satın alacakları Light Paket biletlerde vergiler hariç yüzde 30 indirimden yararlanabilecek. Ancak kampanyadan faydalanabilmek için satış tarihi, uçuş tarihi ve üyelik şartlarının eksiksiz yerine getirilmesi gerekiyor.

Pegasus, yurt dışı uçuşlarında yüzde 30 indirim başlattı. (Fotoğraf: A Haber)Pegasus, yurt dışı uçuşlarında yüzde 30 indirim başlattı. (Fotoğraf: A Haber)

KAMPANYA HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

İndirim kampanyası yalnızca 14 Temmuz 2026 saat 09.00 ile 16 Temmuz 2026 saat 23.59 arasında satın alınan, ödemesi tamamlanan ve biletlemesi yapılan rezervasyonlar için geçerli olacak. Kampanya kapsamındaki uçuşlar ise 15 Eylül 2026 saat 00.01 ile 3 Mart 2027 saat 23.59 arasında gerçekleştirilecek direkt yurt dışı seferlerini kapsıyor.

Bununla birlikte 17 Aralık 2026 ile 12 Ocak 2027 tarihleri arasında yapılacak uçuşlar kampanyaya dahil edilmeyecek.

Kampanya yalnızca Pegasus Mobil Uygulaması'nda geçerli. (Fotoğraf: A Haber)Kampanya yalnızca Pegasus Mobil Uygulaması'nda geçerli. (Fotoğraf: A Haber)

KİMLER İNDİRİMDEN YARARLANABİLECEK?

Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri faydalanabilecek. Şartlar ise şöyle sıralanıyor:

  • Pegasus BolBol üyeliğinin bulunması gerekiyor.
  • Bilet alımı Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden yapılmalı.
  • Yolcu bilgilerinde her yolcunun kendi BolBol hesabına kayıtlı cep telefonu numarası kullanılmalı.
  • Kampanya süresi içinde ücretsiz BolBol üyeliği oluşturan yolcular da indirimden yararlanabilecek.
  • 0-2 yaş arasındaki bebek yolcular kampanya kapsamında yer almıyor.
  • Çocuk yolcular ise 18 yaşından büyük bir BolBol üyesine bağlı üyelik oluşturularak kampanyaya katılabiliyor.

Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri yararlanabilecek. (Fotoğraf: AA)Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri yararlanabilecek. (Fotoğraf: AA)

İNDİRİM HANGİ BİLETLERDE GEÇERLİ?

Kampanya yalnızca Light Paket biletlerde uygulanıyor. İndirim, Light Paket ücretine uygulanırken havalimanı vergileri kampanya kapsamına alınmıyor. Buna göre yolcular, vergiler hariç yüzde 30 indirim fırsatından yararlanabiliyor.

Light Paket kapsamında yolculara yalnızca koltuk altına sığabilecek kişisel çanta hakkı sunuluyor. Aşağıdaki hizmetler ise ayrıca ücretlendiriliyor:

Ek hizmet Durum
Kabin bagajı Ücretli
Uçak altı bagajı Ücretli
Koltuk seçimi Ücretli
Yemek hizmeti Ücretli

Pegasus ayrıca kampanya kapsamında her yolcu için satın alınabilecek kabin bagajı ve uçak altı bagajı hakkını her bir bagaj türünde en fazla bir adet ile sınırlandırıyor.

Kampanya 14-16 Temmuz tarihleri arasındaki alımları kapsıyor. (Fotoğraf: AA)Kampanya 14-16 Temmuz tarihleri arasındaki alımları kapsıyor. (Fotoğraf: AA)

KAMPANYA NASIL UYGULANACAK?

İndirimin otomatik olarak uygulanması için ödeme aşamasında bulunan "Yurt dışı uçuşları yüzde 30 İndirimli!" kampanya butonunun seçilmesi gerekiyor. Buton seçildikten sonra kampanya tutarı bilet fiyatına yansıtılıyor.

KAMPANYA HANGİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ?

Kampanya;

  • Yalnızca Pegasus'un gerçekleştirdiği direkt yurt dışı uçuşlarında,
  • Sadece Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden alınan biletlerde,

Light Paket ücreti için geçerli olacak. Ortak gerçekleştirilen (codeshare) uçuşlar kampanyaya dahil edilmiyor. Ayrıca kampanya başka indirim ve kampanyalarla birlikte kullanılamıyor.

Ortak gerçekleştirilen uçuşlar kampanya kapsamına alınmadı. (Fotoğraf: AA)Ortak gerçekleştirilen uçuşlar kampanya kapsamına alınmadı. (Fotoğraf: AA)

PEGASUS KAMPANYASI GEÇERLİ OLMADIĞI HATLAR?

Pegasus, bazı yurt dışı hatlarını kampanya kapsamı dışında bıraktı. Kapsam dışındaki başlıca hatlar şunlar:

  • İstanbul Sabiha Gökçen - Basra
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Belgrad
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Cidde
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Isfahan
  • İstanbul Sabiha Gökçen - İmam Humeyni
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Madinah
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Meşhed
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Podgorica
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Şiraz
  • İstanbul Sabiha Gökçen - Tebriz
  • Ankara - Cidde
  • Ankara - İmam Humeyni
  • Ankara - Madinah
  • Çukurova - Erbil
  • Hatay - Riyad
  • Trabzon - Cidde
  • Trabzon - Riyad
  • Roma - Cenevre
  • Roma - Katanya
  • Roma - Lamezia Terme
  • Roma - Napoli
  • Roma - Palermo
  • Roma - Torino
  • Roma - Venedik
  • Bari - Roma

Bunun yanında Kuzey Kıbrıs uçuşları da kampanyaya dahil edilmiyor.

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