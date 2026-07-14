Pegasus’tan yurt dışı bilet indirimi: Yüzde 30 ucuz uçuş fırsatı başladı

Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri yararlanabilecek. (Fotoğraf: AA)

İNDİRİM HANGİ BİLETLERDE GEÇERLİ?

Kampanya yalnızca Light Paket biletlerde uygulanıyor. İndirim, Light Paket ücretine uygulanırken havalimanı vergileri kampanya kapsamına alınmıyor. Buna göre yolcular, vergiler hariç yüzde 30 indirim fırsatından yararlanabiliyor.

Light Paket kapsamında yolculara yalnızca koltuk altına sığabilecek kişisel çanta hakkı sunuluyor. Aşağıdaki hizmetler ise ayrıca ücretlendiriliyor:

Ek hizmet Durum Kabin bagajı Ücretli Uçak altı bagajı Ücretli Koltuk seçimi Ücretli Yemek hizmeti Ücretli

Pegasus ayrıca kampanya kapsamında her yolcu için satın alınabilecek kabin bagajı ve uçak altı bagajı hakkını her bir bagaj türünde en fazla bir adet ile sınırlandırıyor.