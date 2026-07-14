Pegasus’tan yurt dışı bilet indirimi: Yüzde 30 ucuz uçuş fırsatı başladı
Pegasus, 14-16 Temmuz 2026'da mobil uygulama üzerinden alınacak biletlerde BolBol üyelerine yurt dışı direkt uçuşların Light Paket ücretinde vergiler hariç yüzde 30 indirim sunuyor. Kampanya belirli tarihlerdeki uçuşları kapsarken bazı hatlar ve dönemler kapsam dışında bırakıldı.
Pegasus Hava Yolları, yurt dışına seyahat planı yapan yolcular için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Pegasus BolBol üyeleri, belirlenen tarihler arasında mobil uygulama üzerinden satın alacakları Light Paket biletlerde vergiler hariç yüzde 30 indirimden yararlanabilecek. Ancak kampanyadan faydalanabilmek için satış tarihi, uçuş tarihi ve üyelik şartlarının eksiksiz yerine getirilmesi gerekiyor.
KAMPANYA HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
İndirim kampanyası yalnızca 14 Temmuz 2026 saat 09.00 ile 16 Temmuz 2026 saat 23.59 arasında satın alınan, ödemesi tamamlanan ve biletlemesi yapılan rezervasyonlar için geçerli olacak. Kampanya kapsamındaki uçuşlar ise 15 Eylül 2026 saat 00.01 ile 3 Mart 2027 saat 23.59 arasında gerçekleştirilecek direkt yurt dışı seferlerini kapsıyor.
Bununla birlikte 17 Aralık 2026 ile 12 Ocak 2027 tarihleri arasında yapılacak uçuşlar kampanyaya dahil edilmeyecek.
KİMLER İNDİRİMDEN YARARLANABİLECEK?
Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri faydalanabilecek. Şartlar ise şöyle sıralanıyor:
- Pegasus BolBol üyeliğinin bulunması gerekiyor.
- Bilet alımı Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden yapılmalı.
- Yolcu bilgilerinde her yolcunun kendi BolBol hesabına kayıtlı cep telefonu numarası kullanılmalı.
- Kampanya süresi içinde ücretsiz BolBol üyeliği oluşturan yolcular da indirimden yararlanabilecek.
- 0-2 yaş arasındaki bebek yolcular kampanya kapsamında yer almıyor.
- Çocuk yolcular ise 18 yaşından büyük bir BolBol üyesine bağlı üyelik oluşturularak kampanyaya katılabiliyor.