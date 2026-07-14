Muğla'da korkutan yangın! Alevlere karşı canhıraş mücadele
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütülürken, A Haber muhabiri Sefer Ayçe bölgeden son durumu canlı yayında aktardı.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütülürken, A Haber muhabiri Sefer Ayçe bölgeden son durumu canlı yayında aktardı.