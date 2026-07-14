Muğla'da bir kadın dövülerek öldürüldü! Saldırgan gözaltında

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, N.B. ile S.I. arasında çıkan tartışma şiddete dönüştü. İddiaya göre ağır darbedilen S.I., kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen feci olayda, darp edildiği iddia edilen S.I. isimli kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli N.B., emniyet güçleri tarafından yakalandı.

FECİ ŞEKİLDE DARP EDİLDİ



Olay, gece saatlerinde Menteşe ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Sağlık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.I isimli şahsın evinde S.I. ile N.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.B. tarafından ağır şekilde darp edilen S.I., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acil olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan S.I., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kadının cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından hızlıca harekete geçen emniyet güçleri, şüpheli N.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.



