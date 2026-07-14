İnşaat asansöründe can pazarı! Halat koptu, 2 genç işçi yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın dış cephesinde boya yapan işçileri taşıyan inşaat asansörünün halatının kopması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki Muhammed Mustafa Toruntay ile 19 yaşındaki Muhammed Kızılkan hayatını kaybetti. Yaklaşık 5'inci kattan zemine çakılan asansör faciası bölgede büyük panik yaratırken, olayın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İnşaatta yaşanan korkunç kaza, Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Dış cephede boya çalışması yapan işçilerin bulunduğu inşaat asansörü, henüz bilinmeyen bir nedenle halatının kopmasıyla metrelerce yükseklikten zemine düştü.
5'İNCİ KATTAN YERE ÇAKILDILAR
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammed Mustafa Toruntay ile Muhammed Kızılkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE ACI HABER GELDİ
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan 18 ve 19 yaşındaki iki genç işçi yaşamını yitirdi. Acı haber, ailelerini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.
FACİAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, inşaat asansörünün halatının neden koptuğunun belirlenmesi için kazayla ilgili inceleme başlatıldı.