Hastanede akıllara durgunluk veren olay! Hemşire kılığına girip bebek kaçırmaya çalıştı

Şanlıurfa'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire kılığında yeni doğan servisine giren H.İ.Ö., bebek kaçırmaya çalıştı. Durumu fark eden hemşirelerin müdahalesi ile bebeği bırakıp kaçmaya çalışan H.İ.Ö. gözaltına alındı.