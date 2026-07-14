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Hastanede akıllara durgunluk veren olay! Hemşire kılığına girip bebek kaçırmaya çalıştı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hastanede akıllara durgunluk veren olay! Hemşire kılığına girip bebek kaçırmaya çalıştı

Şanlıurfa'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire kılığında yeni doğan servisine giren H.İ.Ö., bebek kaçırmaya çalıştı. Durumu fark eden hemşirelerin müdahalesi ile bebeği bırakıp kaçmaya çalışan H.İ.Ö. gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni doğan servisinde meydana geldi. İddiaya göre H.İ.Ö. isimli kadın, hemşire kıyafeti giyerek hastaneye girdi.

Fotoğraf-DHAFotoğraf-DHA

YENİ DOĞAN SERVİSİNDE BEBEK KAÇIRMA GİRİŞİMİ!

Yeni doğan servisine gelen H.İ.Ö. bir bebeği kucağına alarak servisten çıkarmaya çalıştı. Durumu fark eden görevli hemşirelerin müdahalesi üzerine paniğe kapılan kadın, kucağındaki bebeği bırakarak hastaneden kaçtı.

KOVALAMACA YAŞANDI

Olayın ardından hastane personeli tarafından kısa süreli kovalamaca yaşanırken, şüpheli izini kaybettirdi.

Fotoğraf-DHAFotoğraf-DHA

YAKALANDI

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli H.İ.Ö. gözaltına alındı. H.İ.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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