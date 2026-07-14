Eşini kalbinden bıçaklayan cani kocaya 11 yıl hapis

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini kalbinden bıçaklayarak ağır yaralayan Rıfat Çetin hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanığı 'kasten yaralama' suçundan toplam 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 1 Ekim 2025'te gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kırcami mevkisinde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu eşinden şiddet gördüğüne dair polis merkezine çok sayıda başvurusu bulunan Çisem Çetin, çocuklarının kendisini arayıp babaları tarafından darbedildiklerini söylemesi üzerine annesi ve babasıyla birlikte eşinin kaldığı eve gitti.

Çisem Çetin (DHA) Evde çıkan tartışmada Çisem Çetin, iddiaya göre eşi Rıfat Ç. tarafından kalbinden bıçaklandı. Çisem Çetin'in babası ise kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çetin'in bıçaklanmaya bağlı kalp zarında yırtık oluştu ve ameliyata alındı. Çetin, 5 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Olayın ardından gözaltına alınan Rıfat Çetin, tutuklandı.