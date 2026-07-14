Çay bahçesinde kanlı dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini 3 kurşunla vurdu

Kilis'te boşanma aşamasındaki Hikmet E., akşam saatlerinde kent merkezindeki bir çay bahçesinde buluştuğu eşi Hülya E.'yi tabancayla vurdu. Tartışmanın bir anda silahlı saldırıya dönüşmesiyle kadın ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

Boşanma sürecindeki çiftin buluşması dehşetle sonuçlandı. İddiaya göre kısa sürede büyüyen tartışmada Hikmet E., yanında taşıdığı tabancayı çıkararak eşine peş peşe ateş açtı.

TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Kilis kent merkezindeki bir çay bahçesinde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki Hikmet E. ile eşi Hülya E. konuşmak için bir araya geldi. Görüşme sırasında taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kontrolden çıktı.

İddiaya göre Hikmet E., yanında bulunan tabancayla eşine 3 el ateş etti. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hülya E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırının ardından olay yerinde yakalanan Hikmet E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.