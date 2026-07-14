Balıkesir'de sağanak ve fırtına kabusu! Sokaklar göle döndü
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde akşam saatlerinde aniden etkisini gösteren şiddetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 dakika süren yağışta cadde ve sokaklar suyla dolarken, devrilen ağaçlar araçların üzerine düştü. Yüksek gerilim hattına isabet eden yıldırımın neden olduğu yangın ile yaşanan korku dolu anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde saat 20.30 sıralarında etkisini gösteren gök gürültülü sağanak ve kısa süreli fırtına, yaklaşık yarım saat sürdü.
Yağış nedeniyle ilçe genelinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Merkez ve kırsal mahallelerde çok sayıda ağaç devrilirken, bazı ağaçlar ise park halindeki araçların üzerine düştü.
Atatürk Mahallesi Sığır Yolu Sokak'ta ise yüksek gerilim hattına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, yağışın etkisi ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yaşanan olumsuzluklar, kameraya yansıdı.
Ekiplerin ilçe genelindeki çalışmaları sürerken, olaylarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.