Balıkesir'de sağanak ve fırtına kabusu! Sokaklar göle döndü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde akşam saatlerinde aniden etkisini gösteren şiddetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 dakika süren yağışta cadde ve sokaklar suyla dolarken, devrilen ağaçlar araçların üzerine düştü. Yüksek gerilim hattına isabet eden yıldırımın neden olduğu yangın ile yaşanan korku dolu anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.