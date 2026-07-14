Aşure dağıtmak için son saatler: Muharrem ayı bugün sona eriyor
Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 dini günler takvimine göre Muharrem ayı bugün, 14 Temmuz Salı günü sona eriyor. Aşure ikramları da Muharrem'in son günüyle birlikte tamamlanırken hicri takvimde yeni ay 15 Temmuz'da başlayacak.
Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, bugün itibarıyla tamamlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimine göre 2026 yılında Muharrem ayının son günü 14 Temmuz Salı'ya denk geliyor. Paylaşma ve bereketin simgesi olarak görülen aşure ikramları da Muharrem ayının sona ermesiyle birlikte tamamlanacak.
MUHARREM AYI BİTTİ Mİ?
2026 yılı dini günler takvimine göre Muharrem ayı 16 Haziran Salı günü başladı. Muharrem'in 10. günü olan Aşure Günü ise 25 Haziran Perşembe günü idrak edildi.
Aşure Günü'nün ardından başlayan aşure ikramları, Muharrem ayının son günü olan 14 Temmuz 2026 Salı gününe kadar devam ediyor. Buna göre Muharrem ayı bugün sona eriyor.
AŞURE NE ZAMANA KADAR DAĞITILIR?
Aşure dağıtımı için zorunlu bir son tarih bulunmasa da geleneksel olarak ikramlar Muharrem ayı boyunca sürdürülüyor. Bu nedenle birçok kişi aşuresini Muharrem ayının son gününe kadar komşularına, yakınlarına ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı tercih ediyor.
SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Muharrem ayının tamamlanmasının ardından hicri takvimin ikinci ayı olan Safer başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre Safer ayının ilk günü 15 Temmuz 2026 Çarşamba olacak.
MUHARREM AYININ ÖNEMİ
İslam dünyasında Muharrem ayı, hicri yılın ilk ayı olarak kabul ediliyor. Manevi açıdan büyük önem taşıyan bu ay; paylaşma, bereket, dayanışma ve şükür duygularının ön plana çıktığı dönemlerden biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle Aşure Günü'nde hazırlanan aşure tatlısı, aileler ve komşular arasında paylaşım geleneğinin en önemli simgeleri arasında yer alıyor.