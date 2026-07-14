Aşure dağıtmak için son saatler: Muharrem ayı bugün sona eriyor

Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 dini günler takvimine göre Muharrem ayı bugün, 14 Temmuz Salı günü sona eriyor. Aşure ikramları da Muharrem'in son günüyle birlikte tamamlanırken hicri takvimde yeni ay 15 Temmuz'da başlayacak.

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, bugün itibarıyla tamamlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimine göre 2026 yılında Muharrem ayının son günü 14 Temmuz Salı'ya denk geliyor. Paylaşma ve bereketin simgesi olarak görülen aşure ikramları da Muharrem ayının sona ermesiyle birlikte tamamlanacak.

Diyanet takvimine göre Muharrem ayı bugün sona eriyor. (Fotoğraf: A Haber) MUHARREM AYI BİTTİ Mİ? 2026 yılı dini günler takvimine göre Muharrem ayı 16 Haziran Salı günü başladı. Muharrem'in 10. günü olan Aşure Günü ise 25 Haziran Perşembe günü idrak edildi. Aşure Günü'nün ardından başlayan aşure ikramları, Muharrem ayının son günü olan 14 Temmuz 2026 Salı gününe kadar devam ediyor. Buna göre Muharrem ayı bugün sona eriyor.

Aşure ikramları Muharrem ayının son gününe kadar sürüyor. (Fotoğraf: A Haber) AŞURE NE ZAMANA KADAR DAĞITILIR? Aşure dağıtımı için zorunlu bir son tarih bulunmasa da geleneksel olarak ikramlar Muharrem ayı boyunca sürdürülüyor. Bu nedenle birçok kişi aşuresini Muharrem ayının son gününe kadar komşularına, yakınlarına ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı tercih ediyor.