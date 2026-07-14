Asansörde korkunç son! Bir adım attı, feci şekilde can verdi

Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde yaşanan korkunç asansör kazası can aldı. 11 katlı apartmanda yaşayan Hazne Öztürkmen, 7'nci katta asansöre binmek istediği sırada iddiaya göre kabin aniden hareket etti. Talihsiz kadın, duvar ile asansör arasına sıkıştı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI APARTMANI AYAĞA KALDIRDI

Öztürkmen'in yardım çığlıklarını duyan bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 66 yaşındaki kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.