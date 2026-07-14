CANLI YAYIN

Asansörde korkunç son! Bir adım attı, feci şekilde can verdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Asansörde korkunç son! Bir adım attı, feci şekilde can verdi

Gaziantep'te 66 yaşındaki Hazne Öztürkmen, yaşadığı apartmanda bindiği asansörün aniden hareket etmesi sonucu duvar boşluğu ile kabin arasına sıkışarak hayatını kaybetti. 7'nci katta yaşanan korkunç olay apartman sakinlerini dehşete düşürürken, facianın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde yaşanan korkunç asansör kazası can aldı. 11 katlı apartmanda yaşayan Hazne Öztürkmen, 7'nci katta asansöre binmek istediği sırada iddiaya göre kabin aniden hareket etti. Talihsiz kadın, duvar ile asansör arasına sıkıştı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI APARTMANI AYAĞA KALDIRDI

Öztürkmen'in yardım çığlıklarını duyan bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 66 yaşındaki kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

FACİANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Hazne Öztürkmen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, asansörde yaşanan facianın nedenini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın