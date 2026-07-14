Adana’da feci kaza! Beton bariyere çarpan sürücü öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde TAG Otoyolu gişelerinde kontrolden çıkan otomobil beton bariyere çarptı. Feci kazada araçta sıkışan 24 yaşındaki Barış Yaşa, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.