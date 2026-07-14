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15 Temmuz 2026 Çarşamba resmi tatil rehberi: Banka, eczane, hastane ve kargo çalışma saatleri

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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15 Temmuz 2026 Çarşamba resmi tatil rehberi: Banka, eczane, hastane ve kargo çalışma saatleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bankalar, noterler ve birçok kamu kurumu hizmet vermeyecek. Buna karşın ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri kesintisiz devam edecek. Hastaneler ile eczanelerde ise resmi tatil uygulamasına göre nöbet sistemi uygulanacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kamu kurumları ile bankalarda resmi tatil mesaisi uygulanacak. Bu kapsamda banka şubeleri, noterler ve birçok kamu kurumu kapalı olacak. Buna karşılık dijital bankacılık hizmetleri ile acil sağlık hizmetleri kesintisiz sürdürülecek.

Resmi tatil nedeniyle birçok kamu kurumu kapalı olacak. (Fotoğraf: A Haber)Resmi tatil nedeniyle birçok kamu kurumu kapalı olacak. (Fotoğraf: A Haber)

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle kamu kurumları ile bankaların şubeleri kapalı olacak. Birçok resmi işlem ise tatilin ardından ilk mesai gününde yeniden yapılabilecek.

15 Temmuz'da banka şubeleri resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek. (Fotoğraf: A Haber)15 Temmuz'da banka şubeleri resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek. (Fotoğraf: A Haber)

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edildiği için kamu ve özel bankaların tüm şubeleri kapalı olacak. Şubelerden para yatırma, para çekme, kredi başvurusu, hesap açılışı ve diğer bankacılık işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

Buna karşılık ATM'ler ile mobil ve internet bankacılığı hizmetleri kesintisiz devam edecek.

Eczanelerde yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet vermeyi sürdürecek. (Fotoğraf: A Haber)Eczanelerde yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet vermeyi sürdürecek. (Fotoğraf: A Haber)

NOTERLER, HASTANELER VE ECZANELER NASIL HİZMET VERECEK?

15 Temmuz'da noterler kapalı olacak. Ancak ihtiyaç duyulan bölgelerde nöbetçi noter uygulaması devam edecek. Devlet hastanelerinde ise poliklinik hizmeti verilmeyecek. Acil servisler her zamanki gibi 24 saat hizmet sunmayı sürdürecek.

Eczanelerde normal çalışma düzeni uygulanmayacak. İlaç ihtiyacı olan vatandaşlar yalnızca nöbetçi eczanelerden hizmet alabilecek.

Birçok kargo şirketi şubelerini kapalı tutarken, bazıları ise sınırlı sayıda hizmet sunacak.(Fotoğraf: A Haber)Birçok kargo şirketi şubelerini kapalı tutarken, bazıları ise sınırlı sayıda hizmet sunacak.(Fotoğraf: A Haber)

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR HİZMET VERECEK Mİ?

15 Temmuz resmi tatili nedeniyle kargo şirketlerinin çalışma düzeninde değişiklik yaşanacak. Birçok firma şubelerini kapalı tutarken, bazı şirketler ise sınırlı sayıda hizmet sunacak. Dağıtım ve teslimat süreçleri şirketlerin uygulayacağı çalışma planına göre farklılık göstereceğinden, işlem yapacak vatandaşların ilgili kargo firmasının resmi duyurularını önceden kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

KAMU KURUMLARI 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kamu kurumlarında resmi tatil uygulanacak. Bu kapsamda valilikler, kaymakamlıklar, belediyelerin idari birimleri, nüfus müdürlükleri, tapu müdürlükleri, vergi daireleri ve diğer kamu kurumları vatandaşlara hizmet vermeyecek. Noterlerde ise yalnızca nöbet sistemi uygulanacak. Acil ve kesintisiz yürütülmesi gereken kamu hizmetleri ise nöbetçi personel tarafından sürdürülecek.

Aile Sağlığı Merkezleri de resmi tatil kapsamında kapalı olacak. (Fotoğraf: AA)Aile Sağlığı Merkezleri de resmi tatil kapsamında kapalı olacak. (Fotoğraf: AA)

SAĞLIK OCAKLARI AÇIK OLACAK MI?

Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) de resmi tatil kapsamında kapalı olacak. Bu nedenle aile hekimliği hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar işlemlerini tatil öncesinde tamamlayabilecek. ASM'ler, resmi tatilin sona ermesiyle birlikte normal mesai düzenine yeniden dönecek.

Resmi tatil nedeniyle birçok kamu kurumu kapalı olacak. (Fotoğraf: A Haber)Resmi tatil nedeniyle birçok kamu kurumu kapalı olacak. (Fotoğraf: A Haber)

14 VE 15 TEMMUZ'DA HANGİ KURUMLAR AÇIK, HANGİ KURUMLAR KAPALI?

Kurum 14 Temmuz 15 Temmuz
Bankalar Açık Kapalı
ATM ve dijital bankacılık Açık Açık
Noterler Açık Sadece nöbetçi noterler hizmet verecek
Devlet hastaneleri (poliklinikler) Açık Kapalı
Acil servisler Açık 24 saat hizmet verecek
Eczaneler Açık Sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek
Kamu kurumları Açık Kapalı

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