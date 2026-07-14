15 Temmuz 2026 Çarşamba resmi tatil rehberi: Banka, eczane, hastane ve kargo çalışma saatleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kamu kurumları ile bankalarda resmi tatil mesaisi uygulanacak. Bu kapsamda banka şubeleri, noterler ve birçok kamu kurumu kapalı olacak. Buna karşılık dijital bankacılık hizmetleri ile acil sağlık hizmetleri kesintisiz sürdürülecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle kamu kurumları ile bankaların şubeleri kapalı olacak. Birçok resmi işlem ise tatilin ardından ilk mesai gününde yeniden yapılabilecek.

15 Temmuz'da banka şubeleri resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek. (Fotoğraf: A Haber)

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edildiği için kamu ve özel bankaların tüm şubeleri kapalı olacak. Şubelerden para yatırma, para çekme, kredi başvurusu, hesap açılışı ve diğer bankacılık işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

Buna karşılık ATM'ler ile mobil ve internet bankacılığı hizmetleri kesintisiz devam edecek.