15 Temmuz 2026 Çarşamba resmi tatil rehberi: Banka, eczane, hastane ve kargo çalışma saatleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bankalar, noterler ve birçok kamu kurumu hizmet vermeyecek. Buna karşın ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri kesintisiz devam edecek. Hastaneler ile eczanelerde ise resmi tatil uygulamasına göre nöbet sistemi uygulanacak.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kamu kurumları ile bankalarda resmi tatil mesaisi uygulanacak. Bu kapsamda banka şubeleri, noterler ve birçok kamu kurumu kapalı olacak. Buna karşılık dijital bankacılık hizmetleri ile acil sağlık hizmetleri kesintisiz sürdürülecek.
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle kamu kurumları ile bankaların şubeleri kapalı olacak. Birçok resmi işlem ise tatilin ardından ilk mesai gününde yeniden yapılabilecek.
15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?
15 Temmuz, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edildiği için kamu ve özel bankaların tüm şubeleri kapalı olacak. Şubelerden para yatırma, para çekme, kredi başvurusu, hesap açılışı ve diğer bankacılık işlemleri gerçekleştirilemeyecek.
Buna karşılık ATM'ler ile mobil ve internet bankacılığı hizmetleri kesintisiz devam edecek.