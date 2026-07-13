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Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Taşköprü sarımsağı üreticileri bir yıllık emeklerini korumak için sabaha kadar tarlada bekliyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Taşköprü sarımsağı üreticileri bir yıllık emeklerini korumak için sabaha kadar tarlada bekliyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hasadı süren Avrupa Birliği tescilli Taşköprü sarımsağı, kuruması için yaklaşık 15 gün tarlada bekletiliyor. Üreticiler ise bir yıllık emeklerinin çalınmaması için gündüz hasat yapıyor, geceleri de sabaha kadar tarlada nöbet tutuyor.

Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen Taşköprü sarımsağında hasat dönemi başladı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üreticiler, topraktan çıkardıkları sarımsakları raf ömrünü uzatmak için yaklaşık 15 gün boyunca tarlada kurumaya bırakıyor. Bu süreçte olası hırsızlıklara karşı çiftçiler geceleri tarlalarda nöbet tutuyor.

Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Taşköprü sarımsağı üreticileri bir yıllık emeklerini korumak için sabaha kadar tarlada bekliyor - 1

TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI NEDEN TARLADA 15 GÜN BEKLETİLİYOR?

Taşköprü sarımsağı hasat edildikten sonra doğrudan depoya kaldırılmıyor. Üreticiler, ürünün daha dayanıklı hale gelmesi ve raf ömrünün uzaması için yaklaşık 15 gün boyunca tarlada doğal ortamda kurumasını sağlıyor.

Bu işlemin ardından sarımsaklar depolara alınarak temizleniyor, boylarına göre sınıflandırılıyor ve satışa hazırlanıyor.

"BİR YIL EMEK VERİYORUZ, MECBUREN BEKLEMEK ZORUNDAYIZ"

Çetmi köyünde üreticilik yapan İrfan Ünvar, bir yıllık emeği korumak için gece boyunca tarlada nöbet tuttuklarını belirterek şunları söyledi:

Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Taşköprü sarımsağı üreticileri bir yıllık emeklerini korumak için sabaha kadar tarlada bekliyor - 2

"Taşköprü sarımsağı, coğrafi işaretli, raf ömrü uzun, dayanıklı ve aroması yüksek bir sarımsaktır. Taşköprü sarımsağımızın raf ömrü uzun, mayıs ayına kadar buzhaneye girmeden dayanabilir. Şubat ayında dikime başladık, daha sonra çapalamasını, gübrelemesini, sulamasını, her şeyini yaptık. Şu anda çıkartma işine başladık. Bu 15 gün boyunca tarlada kuruyacak. Kadın işçilerimizden Allah razı olsun, geldi, topladılar. Kalitesinin artması için 15 gün boyunca tarlada kalması gerekiyor. Kuruyunca raf ömrü uzayacak. Biz de şimdi hırsızlara karşı nöbet tutuyoruz. Biz buna bir sene boyunca emek veriyoruz, mecburen hırsızlara karşı beklemek zorundayız. O kadar masraf yaptık, uğraştık, bu hale getirdik, malımızın arkasında durmaya devam edeceğiz."

Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Taşköprü sarımsağı üreticileri bir yıllık emeklerini korumak için sabaha kadar tarlada bekliyor - 3

ÜRETİCİLER FİYATLARIN YÜKSELMESİNİ BEKLİYOR

Taşköprü sarımsağının üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu belirten Ünvar, ilaçlama, sulama ve işçilik giderlerinin ciddi seviyelere ulaştığını söyledi.

Ünvar, ürünlerin kuruma süreci tamamlandıktan sonra tüccarların toplu alım yaptığını belirterek fiyatların yükselmesini beklediklerini ifade etti.

"SABAHA KADAR UYUMADAN BEKLİYORUZ"

Üretici Necip Garparslan da sarımsakları korumak için her gece tarlada olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Sarımsaklarımızı söktükten sonra onlara sahip çıkabilmek için mecburen tarlalarımızda nöbet tutuyoruz. Yakın arkadaşlarla birlikte beklerken sohbet ediyoruz, bir şeyler yiyoruz, sabaha kadar uyumadan bekliyoruz. Gündüz de tarlada çalışmaya devam ediyoruz."

Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Taşköprü sarımsağı üreticileri bir yıllık emeklerini korumak için sabaha kadar tarlada bekliyor - 4

GECELER TARLADA, GÜNDÜZLER HASATTA GEÇİYOR

Üretici Mustafa Ertekin ise 10 Temmuz'da başlayan hasadın yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Ertekin, gece nöbetlerinde üreticilerin birlikte vakit geçirdiğini ifade ederek şunları söyledi:

Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Taşköprü sarımsağı üreticileri bir yıllık emeklerini korumak için sabaha kadar tarlada bekliyor - 5

"Gece nöbetteyiz, arkadaşlarla toplanıyoruz. Çay içip yemek yiyip sohbet ediyoruz, bazen mangal yapıyoruz. O şekilde geceleri tarlada geçiriyoruz. Yaklaşık 15 gün kuruma sürecimiz var. Kuruduktan sonra kaldırıyoruz. Ağıllarımızda kümeleyerek temizleme aşamasına geçiriyoruz. Orada iri, ufak, orta boy gibi 6-7 boya ayırıyoruz."

Ertekin ayrıca Taşköprü sarımsağı için daha büyük bir pazar oluşturulmasını ve taban fiyat uygulamasının hayata geçirilmesini istediklerini söyledi.

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