"Taşköprü sarımsağı, coğrafi işaretli, raf ömrü uzun, dayanıklı ve aroması yüksek bir sarımsaktır. Taşköprü sarımsağımızın raf ömrü uzun, mayıs ayına kadar buzhaneye girmeden dayanabilir. Şubat ayında dikime başladık, daha sonra çapalamasını, gübrelemesini, sulamasını, her şeyini yaptık. Şu anda çıkartma işine başladık. Bu 15 gün boyunca tarlada kuruyacak. Kadın işçilerimizden Allah razı olsun, geldi, topladılar. Kalitesinin artması için 15 gün boyunca tarlada kalması gerekiyor. Kuruyunca raf ömrü uzayacak. Biz de şimdi hırsızlara karşı nöbet tutuyoruz. Biz buna bir sene boyunca emek veriyoruz, mecburen hırsızlara karşı beklemek zorundayız. O kadar masraf yaptık, uğraştık, bu hale getirdik, malımızın arkasında durmaya devam edeceğiz."