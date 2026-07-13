Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Taşköprü sarımsağı üreticileri bir yıllık emeklerini korumak için sabaha kadar tarlada bekliyor
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hasadı süren Avrupa Birliği tescilli Taşköprü sarımsağı, kuruması için yaklaşık 15 gün tarlada bekletiliyor. Üreticiler ise bir yıllık emeklerinin çalınmaması için gündüz hasat yapıyor, geceleri de sabaha kadar tarlada nöbet tutuyor.
Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen Taşköprü sarımsağında hasat dönemi başladı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üreticiler, topraktan çıkardıkları sarımsakları raf ömrünü uzatmak için yaklaşık 15 gün boyunca tarlada kurumaya bırakıyor. Bu süreçte olası hırsızlıklara karşı çiftçiler geceleri tarlalarda nöbet tutuyor.
TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI NEDEN TARLADA 15 GÜN BEKLETİLİYOR?
Taşköprü sarımsağı hasat edildikten sonra doğrudan depoya kaldırılmıyor. Üreticiler, ürünün daha dayanıklı hale gelmesi ve raf ömrünün uzaması için yaklaşık 15 gün boyunca tarlada doğal ortamda kurumasını sağlıyor.
Bu işlemin ardından sarımsaklar depolara alınarak temizleniyor, boylarına göre sınıflandırılıyor ve satışa hazırlanıyor.
"BİR YIL EMEK VERİYORUZ, MECBUREN BEKLEMEK ZORUNDAYIZ"
Çetmi köyünde üreticilik yapan İrfan Ünvar, bir yıllık emeği korumak için gece boyunca tarlada nöbet tuttuklarını belirterek şunları söyledi:
"Taşköprü sarımsağı, coğrafi işaretli, raf ömrü uzun, dayanıklı ve aroması yüksek bir sarımsaktır. Taşköprü sarımsağımızın raf ömrü uzun, mayıs ayına kadar buzhaneye girmeden dayanabilir. Şubat ayında dikime başladık, daha sonra çapalamasını, gübrelemesini, sulamasını, her şeyini yaptık. Şu anda çıkartma işine başladık. Bu 15 gün boyunca tarlada kuruyacak. Kadın işçilerimizden Allah razı olsun, geldi, topladılar. Kalitesinin artması için 15 gün boyunca tarlada kalması gerekiyor. Kuruyunca raf ömrü uzayacak. Biz de şimdi hırsızlara karşı nöbet tutuyoruz. Biz buna bir sene boyunca emek veriyoruz, mecburen hırsızlara karşı beklemek zorundayız. O kadar masraf yaptık, uğraştık, bu hale getirdik, malımızın arkasında durmaya devam edeceğiz."