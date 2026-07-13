Şanlıurfa'da sır ölüm! Genç doktor misafirhane odasında ölü bulundu

Şanlıurfa'da görev yapan 34 yaşındaki aile hekimi Ahmet Güneri, Haliliye ilçesindeki bir misafirhanede kaldığı odada hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, genç doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.