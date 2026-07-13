Şanlıurfa'da sır ölüm! Genç doktor misafirhane odasında ölü bulundu
Giriş Tarihi:
|
Şanlıurfa'da görev yapan 34 yaşındaki aile hekimi Ahmet Güneri, Haliliye ilçesindeki bir misafirhanede kaldığı odada hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, genç doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, olay Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde yaşandı.
Türkiye Yol-İş Sendikasına ait misafirhanedeki görevliler, burada konaklayan Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli aile hekimi Ahmet Güneri'den (34) haber alamayınca odasını kontrol etti.
Doktorun kapıyı açmaması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, odasında hareketsiz halde bulunan doktorun hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Doktorun ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.