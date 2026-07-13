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"KENEYİ KOPARMIŞLAR 3-4 GÜN SONRA HASTANEYE GİTMİŞLER"

Cenazeye katılan Hüseyin Işık, Duran ailesiyle uzun yıllardır aile dostluklarının olduğunu söyledi.

Fatma Duran'ın ormana işçi olarak gittiğini anlatan Işık, "Fatma ablaya ormana gittikleri yerde kene yapışmış. Bu keneyi de koparmışlar. 3-4 gün sonra eşine 'benim başım dönüyor, yemek canım istemiyor' demiş. Hastaneye götürmüşler. Burdur Devlet Hastanesinde 3 gün kaldı. Antalya'ya sevk edildi. Kanı zehirlediğinde bu kenenin bir üreme durumu oluyormuş. O da 10-15 gün sonra kırım zehrini aktarmış. Bu sebepten dolayı Fatma ablamızı kaybettik" dedi.

Fatma Duran'ın komşusu ve köy muhtarı Bülent Öğüt de Duran'a üç kenenin tutunduğunu, daha sonra hastaneye gittiklerini anlattı.

KENE TUTUNDUĞUNDA İLK OLARAK NELER YAPILMALI?