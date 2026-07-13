KKKA faciası bu kez Burdur'da! 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Burdur'da 2 hafta önce ormanda vücuduna kene tutunan 55 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın, sevk edildiği Antalya'daki hastanede yaşamını yitirdi.
Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde oturan Fatma Duran'ın (55) vücuduna yaklaşık 2 hafta önce ormanlık alanda kene tutundu.
Durumu fark eden Duran, Burdur Devlet Hastanesine başvurdu.
KKKA NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kadın, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.
Duran için merkeze bağlı Kayış köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Kayış köyü mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Duran'ın cenazesi, koruyucu kıyafet giyen yakınları tarafından alınan tedbirlerle toprağa verildi.
"KENEYİ KOPARMIŞLAR 3-4 GÜN SONRA HASTANEYE GİTMİŞLER"
Cenazeye katılan Hüseyin Işık, Duran ailesiyle uzun yıllardır aile dostluklarının olduğunu söyledi.
Fatma Duran'ın ormana işçi olarak gittiğini anlatan Işık, "Fatma ablaya ormana gittikleri yerde kene yapışmış. Bu keneyi de koparmışlar. 3-4 gün sonra eşine 'benim başım dönüyor, yemek canım istemiyor' demiş. Hastaneye götürmüşler. Burdur Devlet Hastanesinde 3 gün kaldı. Antalya'ya sevk edildi. Kanı zehirlediğinde bu kenenin bir üreme durumu oluyormuş. O da 10-15 gün sonra kırım zehrini aktarmış. Bu sebepten dolayı Fatma ablamızı kaybettik" dedi.
Fatma Duran'ın komşusu ve köy muhtarı Bülent Öğüt de Duran'a üç kenenin tutunduğunu, daha sonra hastaneye gittiklerini anlattı.
KENE TUTUNDUĞUNDA İLK OLARAK NELER YAPILMALI?
|Durum
|Yapılması Gerekenler
|Kene tutunduğunda
|Keneyi mümkün olan en kısa sürede çıkarın.
|Nasıl çıkarılmalı?
|İnce uçlu cımbızla deriye en yakın yerden kavrayıp yavaş ve düz bir şekilde çekin.
|Sonrasında
|Tutunduğu bölgeyi sabunlu suyla yıkayın, ardından antiseptikle temizleyin. Ellerinizi de yıkayın.
|Yapılmaması gerekenler
|❌ Kolonya, alkol, gaz yağı, benzin dökmeyin.❌ Sigara bastırmayın, ateşle yakmayın.❌ Yağ, vazelin, oje sürmeyin.❌ Keneyi ezmeyin veya çıplak elle koparmayın.
|Ne zaman doktora gidilmeli?
|Keneyi çıkaramıyorsanız, bir kısmı deride kaldıysa veya sonraki 10 gün içinde ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrısı, bulantı, kusma, döküntü ya da kanama belirtileri gelişirse sağlık kuruluşuna başvurun.
|Risk var mı?
|Her kene hastalık taşımaz. Ancak özellikle ilkbahar ve yaz aylarında kırsal alanlarda kene kaynaklı hastalık riski bulunduğundan belirtiler dikkatle takip edilmeli ve mutlaka doktora başvurulmalı.