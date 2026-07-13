Kastamonu'da feci kaza! Otomobil traktörle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, traktör sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Yıldırım'ın cenazesi morga kaldırıldı.