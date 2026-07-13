Bodrum'da restoranda kanlı infaz! Masasına dönerken ensesinden vuruldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda 28 yaşındaki Muhammer Bilik yaşamını yitirdi. Arkadaşlarıyla yemek yerken tuvalete giden Bilik, yeniden masasına dönerken ensesinden vuruldu. Olayın ardından motosikletle kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Fotoğraf: AA

MASASINA DÖNERKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Olay, 13 Temmuz saat 00.30 sıralarında Bodrum ilçesine bağlı Bitez sahilindeki bir restoranda meydana geldi.

İddiaya göre Muhammer Bilik, üç arkadaşıyla yemek yediği sırada tuvalete gitmek için masadan ayrıldı. Bilik, tuvaletten dönüp masasına yöneldiği sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Ensesinden vurulan Bilik kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ara sokağa kaçtıktan sonra motosikletle bölgeden uzaklaştı. Restorandaki müşteriler ise panik içinde dışarı çıktı.