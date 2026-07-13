Bodrum'da restoranda kanlı infaz! Masasına dönerken ensesinden vuruldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen 28 yaşındaki Muhammer Bilik, tuvaletten dönüp masasına yöneldiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ensesinden vurulan Bilik olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda 28 yaşındaki Muhammer Bilik yaşamını yitirdi. Arkadaşlarıyla yemek yerken tuvalete giden Bilik, yeniden masasına dönerken ensesinden vuruldu. Olayın ardından motosikletle kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
MASASINA DÖNERKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
Olay, 13 Temmuz saat 00.30 sıralarında Bodrum ilçesine bağlı Bitez sahilindeki bir restoranda meydana geldi.
İddiaya göre Muhammer Bilik, üç arkadaşıyla yemek yediği sırada tuvalete gitmek için masadan ayrıldı. Bilik, tuvaletten dönüp masasına yöneldiği sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
Ensesinden vurulan Bilik kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ara sokağa kaçtıktan sonra motosikletle bölgeden uzaklaştı. Restorandaki müşteriler ise panik içinde dışarı çıktı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammer Bilik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Bilik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR
Öte yandan şüphelinin saldırıdan önce sahildeki bazı işletmelere girerek Muhammer Bilik'i aradığı öne sürüldü.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.