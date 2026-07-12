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THY'den yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası: 1.449 TL'den başlıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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THY'den yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası: 1.449 TL'den başlıyor

Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda sınırlı koltukla yeni fiyat kampanyası başlattı. 12-14 Temmuz'da alınacak biletler, 1 Ekim-20 Aralık seyahatlerinde geçerli olacak. EcoFly'dan PrimeFly'a uzanan ücretler ve kapsam şartları merak edilen tüm ayrıntılarıyla açıklandı.

Türk Hava Yolları (THY), yurt içinde seyahat etmeyi planlayan yolcular için indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında İstanbul çıkışlı veya varışlı yurt içi direkt uçuşlarda tek yön bilet fiyatları 1.449 TL'den başlayacak. Kampanya belirlenen tarihler arasında alınacak biletler için geçerli olacak.

THY, yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyasını duyurdu. (Fotoğraf: A Haber)THY, yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyasını duyurdu. (Fotoğraf: A Haber)

BİLETLEME VE SEYAHAT TARİHLERİ AÇIKLANDI

THY'nin duyurduğu kampanyada biletler 12 Temmuz 2026 (dahil) - 14 Temmuz 2026 (dahil) tarihleri arasında satın alınabilecek. Kampanya kapsamında alınan biletlerle yapılacak yolculuklar ise 1 Ekim 2026 (dahil) - 20 Aralık 2026 (dahil) tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

EcoFly, ExtraFly ve PrimeFly sınıfları kampanyada yer alıyor. (Fotoğraf: A Haber)EcoFly, ExtraFly ve PrimeFly sınıfları kampanyada yer alıyor. (Fotoğraf: A Haber)

TEK YÖN BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Kampanya kapsamında üç farklı ücret sınıfı için uygulanacak tek yön bilet fiyatları şu şekilde:

  • EcoFly: 1.449 TL
  • ExtraFly: 1.749 TL
  • PrimeFly: 1.849 TL

Bu fiyatlar, kampanya kapsamındaki İstanbul çıkışlı veya İstanbul varışlı yurt içi direkt uçuşlarda tek yön biletler için geçerli olacak.

İstanbul çıkışlı ve varışlı direkt uçuşlar kampanyaya dahil edildi. (Fotoğraf: A Haber)İstanbul çıkışlı ve varışlı direkt uçuşlar kampanyaya dahil edildi. (Fotoğraf: A Haber)

KAMPANYA HANGİ HATLARI KAPSIYOR?

THY'nin açıkladığı bilgilere göre kampanya;

  • İstanbul'dan Türkiye'deki tüm şehirlere yapılacak uçuşları,
  • Türkiye'deki tüm şehirlerden İstanbul'a gerçekleştirilecek seferleri kapsıyor.

Kampanya yalnızca Türk Hava Yolları'nın tarifeli ve direkt yurt içi uçuşlarında uygulanacak.

Kampanya yalnızca THY'nin tarifeli direkt seferlerinde geçerli olacak. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)Kampanya yalnızca THY'nin tarifeli direkt seferlerinde geçerli olacak. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

KAMPANYADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Şirket tarafından paylaşılan koşullara göre kampanyada öne çıkan başlıklar şöyle:

  • Kampanya yalnızca THY'nin Economy Class yurt içi direkt uçuşlarında geçerli.
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Ercan Havalimanı seferleri kampanya kapsamında yer almıyor.
  • Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı veya çıkışlı, ortak uçuş (codeshare) kapsamında gerçekleştirilen AJet seferleri kampanyaya dahil edilmiyor.
  • Kampanya fiyatları tek yön ücretlerini kapsıyor.
  • Rezervasyon ve biletleme işleminin aynı anda tamamlanması gerekiyor.
  • EcoFly sınıfında alınan kampanyalı biletlerde değişiklik ve iptal hakkı bulunmuyor.
  • Kampanya ücretlerine vergi ve harçlar dahil.
  • Kampanya başka indirimlerle birleştirilemiyor.
  • Grup rezervasyonlarında kampanya uygulanmıyor.

Kampanya kapsamında toplam 150 bin koltuk satışa sunulacak. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)Kampanya kapsamında toplam 150 bin koltuk satışa sunulacak. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

150 BİN KOLTUK SATIŞA SUNULACAK

THY, kampanya kapsamında toplam 150 bin koltuğun satışa çıkarılacağını açıkladı. Şirket ayrıca kampanya koşullarını değiştirme veya kampanyayı iptal etme hakkını saklı tuttuğunu da duyurdu.

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini Türk Hava Yolları'nın çağrı merkezi, internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek. Şirket, satış ofisleri ve seyahat acentelerinde uygulanacak ücretlerin farklılık gösterebileceği uyarısında da bulundu.

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