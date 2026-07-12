THY'den yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası: 1.449 TL'den başlıyor
Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda sınırlı koltukla yeni fiyat kampanyası başlattı. 12-14 Temmuz'da alınacak biletler, 1 Ekim-20 Aralık seyahatlerinde geçerli olacak. EcoFly'dan PrimeFly'a uzanan ücretler ve kapsam şartları merak edilen tüm ayrıntılarıyla açıklandı.
Türk Hava Yolları (THY), yurt içinde seyahat etmeyi planlayan yolcular için indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında İstanbul çıkışlı veya varışlı yurt içi direkt uçuşlarda tek yön bilet fiyatları 1.449 TL'den başlayacak. Kampanya belirlenen tarihler arasında alınacak biletler için geçerli olacak.
BİLETLEME VE SEYAHAT TARİHLERİ AÇIKLANDI
THY'nin duyurduğu kampanyada biletler 12 Temmuz 2026 (dahil) - 14 Temmuz 2026 (dahil) tarihleri arasında satın alınabilecek. Kampanya kapsamında alınan biletlerle yapılacak yolculuklar ise 1 Ekim 2026 (dahil) - 20 Aralık 2026 (dahil) tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.
TEK YÖN BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
Kampanya kapsamında üç farklı ücret sınıfı için uygulanacak tek yön bilet fiyatları şu şekilde:
- EcoFly: 1.449 TL
- ExtraFly: 1.749 TL
- PrimeFly: 1.849 TL
Bu fiyatlar, kampanya kapsamındaki İstanbul çıkışlı veya İstanbul varışlı yurt içi direkt uçuşlarda tek yön biletler için geçerli olacak.