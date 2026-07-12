THY'den yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası: 1.449 TL'den başlıyor

Şirket tarafından paylaşılan koşullara göre kampanyada öne çıkan başlıklar şöyle:

Kampanya kapsamında toplam 150 bin koltuk satışa sunulacak. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

150 BİN KOLTUK SATIŞA SUNULACAK

THY, kampanya kapsamında toplam 150 bin koltuğun satışa çıkarılacağını açıkladı. Şirket ayrıca kampanya koşullarını değiştirme veya kampanyayı iptal etme hakkını saklı tuttuğunu da duyurdu.

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini Türk Hava Yolları'nın çağrı merkezi, internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek. Şirket, satış ofisleri ve seyahat acentelerinde uygulanacak ücretlerin farklılık gösterebileceği uyarısında da bulundu.