Tam 3 bin 200 megapiksel! Dünyanın en büyük kamerası uzay görevine başladı
Şili'deki Vera C. Rubin Gözlemevi, dünyanın en büyük dijital kamerasıyla 10 yıl boyunca her 40 saniyede bir gökyüzünü görüntüleyecek. Milyarlarca gök cismi kayıt altına alınırken elde edilecek veriler karanlık madde, süpernovalar ve yeni asteroitler hakkında önemli ipuçları sunacak.
Bilim dünyasının uzun yıllardır beklediği Vera C. Rubin Gözlemevi resmen gözlem görevine başladı. Şili'nin Cerro Pachon zirvesinde kurulan tesis, dünyanın en büyük dijital kamerasını kullanarak önümüzdeki 10 yıl boyunca gökyüzünü kesintisiz izleyecek. Her 40 saniyede bir alınacak yüksek çözünürlüklü görüntüler sayesinde evrendeki değişimler ilk kez bu ölçekte zaman içinde takip edilebilecek.
DÜNYANIN EN BÜYÜK DİJİTAL KAMERASI ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Rubin Gözlemevi'nin merkezinde 3 bin 200 megapiksel çözünürlüğe sahip dev bir dijital kamera bulunuyor. Yaklaşık 3 ton ağırlığındaki sistem, her 40 saniyede bir gökyüzünün yeni bir karesini kaydediyor. Aynı bölgeler, 10 yıllık araştırma boyunca yaklaşık 800 kez yeniden görüntülenecek. Böylece gökyüzünün adeta hareketli bir arşivi oluşturulacak.
Bilim insanları bu kayıtların yalnızca tek tek fotoğraflardan ibaret olmadığını, evrenin zaman içindeki değişimini gösteren kapsamlı bir veri seti oluşturacağını belirtiyor.
AMAÇ YALNIZCA GÖRÜNTÜ ALMAK DEĞİL
Gözlemevinin temel hedefi, evrende sürekli yaşanan değişimleri ortaya çıkarmak. Patlayan yıldızlar, aktif kara delikler, parlaklığı değişen yıldızlar, hareket eden asteroitler ve kuyruklu yıldızlar bu sistem sayesinde düzenli olarak izlenebilecek.
Araştırmacılar, özellikle uzak galaksilerden gelen ışığın bükülmesini inceleyerek karanlık maddenin dağılımı ve karanlık enerjinin evren üzerindeki etkisi hakkında yeni verilere ulaşmayı hedefliyor.