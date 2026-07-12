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Tam 3 bin 200 megapiksel! Dünyanın en büyük kamerası uzay görevine başladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tam 3 bin 200 megapiksel! Dünyanın en büyük kamerası uzay görevine başladı

Şili'deki Vera C. Rubin Gözlemevi, dünyanın en büyük dijital kamerasıyla 10 yıl boyunca her 40 saniyede bir gökyüzünü görüntüleyecek. Milyarlarca gök cismi kayıt altına alınırken elde edilecek veriler karanlık madde, süpernovalar ve yeni asteroitler hakkında önemli ipuçları sunacak.

Bilim dünyasının uzun yıllardır beklediği Vera C. Rubin Gözlemevi resmen gözlem görevine başladı. Şili'nin Cerro Pachon zirvesinde kurulan tesis, dünyanın en büyük dijital kamerasını kullanarak önümüzdeki 10 yıl boyunca gökyüzünü kesintisiz izleyecek. Her 40 saniyede bir alınacak yüksek çözünürlüklü görüntüler sayesinde evrendeki değişimler ilk kez bu ölçekte zaman içinde takip edilebilecek.

Dünyanın en büyük dijital kamerası gökyüzünü taramaya başladı. (Fotoğraf: A Haber)Dünyanın en büyük dijital kamerası gökyüzünü taramaya başladı. (Fotoğraf: A Haber)

DÜNYANIN EN BÜYÜK DİJİTAL KAMERASI ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Rubin Gözlemevi'nin merkezinde 3 bin 200 megapiksel çözünürlüğe sahip dev bir dijital kamera bulunuyor. Yaklaşık 3 ton ağırlığındaki sistem, her 40 saniyede bir gökyüzünün yeni bir karesini kaydediyor. Aynı bölgeler, 10 yıllık araştırma boyunca yaklaşık 800 kez yeniden görüntülenecek. Böylece gökyüzünün adeta hareketli bir arşivi oluşturulacak.

Bilim insanları bu kayıtların yalnızca tek tek fotoğraflardan ibaret olmadığını, evrenin zaman içindeki değişimini gösteren kapsamlı bir veri seti oluşturacağını belirtiyor.

Gözlemevi her 40 saniyede bir yeni görüntü kaydediyor. (Fotoğraf: A Haber)Gözlemevi her 40 saniyede bir yeni görüntü kaydediyor. (Fotoğraf: A Haber)

AMAÇ YALNIZCA GÖRÜNTÜ ALMAK DEĞİL

Gözlemevinin temel hedefi, evrende sürekli yaşanan değişimleri ortaya çıkarmak. Patlayan yıldızlar, aktif kara delikler, parlaklığı değişen yıldızlar, hareket eden asteroitler ve kuyruklu yıldızlar bu sistem sayesinde düzenli olarak izlenebilecek.

Araştırmacılar, özellikle uzak galaksilerden gelen ışığın bükülmesini inceleyerek karanlık maddenin dağılımı ve karanlık enerjinin evren üzerindeki etkisi hakkında yeni verilere ulaşmayı hedefliyor.

Her gece yaklaşık 10 terabayt astronomi verisi toplanacak. (Fotoğraf: A Haber)Her gece yaklaşık 10 terabayt astronomi verisi toplanacak. (Fotoğraf: A Haber)

HER GECE 10 TERABAYT VERİ ÜRETİLECEK

Rubin Gözlemevi'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de veri kapasitesi. Sistemin her gece yaklaşık 10 terabayt veri toplaması bekleniyor. Bunun yanında gökyüzünde tespit edilen değişimler için yaklaşık 7 milyon otomatik uyarı oluşturulacak.

Bu uyarılar sayesinde bilim insanları olağan dışı olayları kısa süre içinde fark ederek ayrıntılı incelemelere başlayabilecek.

Rubin Gözlemevi evrenin değişimini zaman içinde kayıt altına alacak. Rubin Gözlemevi evrenin değişimini zaman içinde kayıt altına alacak.

RUBİN GÖZLEMEVİ'NİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Özellik Bilgi
Konum Cerro Pachon, Şili
Kamera çözünürlüğü 3.200 megapiksel
Görüntü alma süresi Her 40 saniyede bir
Görev süresi 10 yıl
Aynı bölgenin taranması Yaklaşık 800 kez
Günlük veri miktarı Yaklaşık 10 TB
Günlük uyarı sayısı Yaklaşık 7 milyon

İlk testlerde 11 binden fazla yeni asteroit tespit edildi.İlk testlerde 11 binden fazla yeni asteroit tespit edildi.

İLK TESTLERDE BİNLERCE YENİ ASTEROİT BULUNDU

Gözlemevi tam kapasiteyle çalışmaya başlamadan önce yapılan deneme gözlemleri de dikkat çekici sonuçlar verdi. Yaklaşık bir buçuk aylık test sürecinde daha önce bilinmeyen 11 binden fazla asteroit tespit edildi. Bunların 33'ünün Dünya'ya yakın yörüngede bulunduğu, 380'inin ise Neptün ötesindeki bölgede yer aldığı açıklandı.

Bu sonuçlar, sistemin Güneş Sistemi'ndeki küçük gök cisimlerini belirleme konusunda ne kadar güçlü olduğunu da ortaya koydu.

Bilim insanları evrenin en ayrıntılı zaman arşivini oluşturacak.Bilim insanları evrenin en ayrıntılı zaman arşivini oluşturacak.

YİRMİ YILLIK HAZIRLIĞIN ÜRÜNÜ

Projenin teknik süreçlerini yöneten Zeljko Ivezic, uzun süren optimizasyon çalışmalarının ardından sistemin beklenen performansa ulaştığını açıkladı. Kalibrasyon doğruluğu, veri aktarım hızı ve kesintisiz çalışma kapasitesinin başarıyla test edildiğini belirten Ivezic, gözlemevinin artık bilimsel araştırmalar için hazır olduğunu ifade etti.

Rubin Operasyonları Müdür Yardımcısı Phil Marshall ise yaklaşık 20 yıllık bilimsel ve mühendislik çalışmasının ardından bu aşamaya gelindiğini vurguladı.

Gözlemevi Güneş Sistemi'nin en ayrıntılı envanterini oluşturmayı amaçlıyor.Gözlemevi Güneş Sistemi'nin en ayrıntılı envanterini oluşturmayı amaçlıyor.

VERA C. RUBİN GÖZLEMEVİ NEDEN ÖNEMLİ?

Bu proje sayesinde gök bilimciler yalnızca bugünü değil, evrenin zaman içindeki değişimini de karşılaştırmalı olarak inceleyebilecek. Peki bu neden kritik? Çünkü evrendeki birçok olay çok kısa süre içinde gerçekleşiyor ve mevcut gözlem sistemleri bunların tamamını yakalamakta zorlanıyor.

Rubin Gözlemevi, düzenli ve sürekli tarama yaparak hem beklenmedik kozmik olayları ortaya çıkaracak hem de evrenin en büyük gizemlerinden olan karanlık madde ve karanlık enerjiyle ilgili yeni ipuçlarının elde edilmesine katkı sağlayacak.

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