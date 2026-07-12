Tam 3 bin 200 megapiksel! Dünyanın en büyük kamerası uzay görevine başladı

Bu uyarılar sayesinde bilim insanları olağan dışı olayları kısa süre içinde fark ederek ayrıntılı incelemelere başlayabilecek.

Rubin Gözlemevi'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de veri kapasitesi. Sistemin her gece yaklaşık 10 terabayt veri toplaması bekleniyor. Bunun yanında gökyüzünde tespit edilen değişimler için yaklaşık 7 milyon otomatik uyarı oluşturulacak.

İlk testlerde 11 binden fazla yeni asteroit tespit edildi.

İLK TESTLERDE BİNLERCE YENİ ASTEROİT BULUNDU

Gözlemevi tam kapasiteyle çalışmaya başlamadan önce yapılan deneme gözlemleri de dikkat çekici sonuçlar verdi. Yaklaşık bir buçuk aylık test sürecinde daha önce bilinmeyen 11 binden fazla asteroit tespit edildi. Bunların 33'ünün Dünya'ya yakın yörüngede bulunduğu, 380'inin ise Neptün ötesindeki bölgede yer aldığı açıklandı.

Bu sonuçlar, sistemin Güneş Sistemi'ndeki küçük gök cisimlerini belirleme konusunda ne kadar güçlü olduğunu da ortaya koydu.