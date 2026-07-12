Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Burdur'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobil faciaya neden oldu. Kazada 21 yaşındaki sürücü yaşamını yitirirken, araçta bulunan bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.