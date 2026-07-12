Bodrum'da araştırma gemisindeki yaralı personel için acil müdahale! Hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bulunan bir araştırma gemisinde yaralanan personel için Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Gemiden alınarak karaya çıkarılan yaralı, limanda hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden bir araştırma gemisinde yaralanan personel için Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu. Yaralanan araştırma gemisi personeline tıbbi tahliye yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bulunan bir araştırma gemisinde bir personelin yaralandığı ihbarı yapıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede belirtilen koordinatlara ulaştı. Yaralı, gemiden alınarak sahil güvenlik botuyla karaya çıkarıldı.

Tıbbi tahliyesi başarıyla gerçekleştirilen ve limanda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen kişi hastaneye kaldırıldı.